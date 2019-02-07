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    Рамос получил 23-ю желтую карточку в Эль Класико

    «Реал» и «Барселона» сыграли вничью 1:1 в рамках первого матча полуфинала Кубка Испании.

    Защитник мадридского клуба Серхио Рамос на 10 минуте получил желтую карточку. Предупреждение стало для испанца 23 в матчах за сливочных против каталонского клуба. Он выступает за столичную команду с 2005 года.

    Рамос — лидер по количеству желтых карточек в Эль Класико. Второе место занимает экс-защитник королевского клуба Фернандо Йерро с показателем 20.

    Источник: Twitter

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    07.02.2019 06:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 февраля 2019, 13:22

      Конкретно в этом матче Рамос играл аккуратно и без фокусов. Фол, к слову, на ЖК не тянул, но тут и репутация Рамоса, и явный настрой Лаоса надавать жёлтых всем направо и налево. Суарез и Альба тоже на ровном месте получили карточки.

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      Рейтинг: +134

      RUSSIANPOWER 7 февраля 2019, 08:57

      "Грязный Сережа". Разочаровался в нем, когда он Салаха сломал. Отнял у человека возможность блеснуть в финале ЛЧ, а уж Мо заслужил эту возможность..

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