Рамос получил 23-ю желтую карточку в Эль Класико

Конкретно в этом матче Рамос играл аккуратно и без фокусов. Фол, к слову, на ЖК не тянул, но тут и репутация Рамоса, и явный настрой Лаоса надавать жёлтых всем направо и налево. Суарез и Альба тоже на ровном месте получили карточки.
«Реал» и «Барселона» сыграли вничью 1:1 в рамках первого матча полуфинала Кубка Испании.
Защитник мадридского клуба Серхио Рамос на 10 минуте получил желтую карточку. Предупреждение стало для испанца 23 в матчах за сливочных против каталонского клуба. Он выступает за столичную команду с 2005 года.
Рамос — лидер по количеству желтых карточек в Эль Класико. Второе место занимает экс-защитник королевского клуба Фернандо Йерро с показателем 20.