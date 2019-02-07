Рамос получил 23-ю желтую карточку в Эль Класико

«Реал» и «Барселона» сыграли вничью 1:1 в рамках первого матча полуфинала Кубка Испании.

Защитник мадридского клуба Серхио Рамос на 10 минуте получил желтую карточку. Предупреждение стало для испанца 23 в матчах за сливочных против каталонского клуба. Он выступает за столичную команду с 2005 года.

Рамос — лидер по количеству желтых карточек в Эль Класико. Второе место занимает экс-защитник королевского клуба Фернандо Йерро с показателем 20.