«Матч ТВ» покажет все Эль Класико в течение февраля

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет оба матча полуфинала Кубка Испании «Реал» – «Барселона». Зрители увидят в прямом эфире два Эль Класико в рамках Кубка Короля, а также игру «Реал» – «Барселона» в рамках 26-го тура Ла-Лиги, которая состоится 2-го марта.

По итогам жеребьевки полуфиналов кубка Испании друг против друга сыграют «Реал» и «Барселона». 6-го февраля принципиальные соперники встретятся в первом матче кубка Испании на «Камп Ноу», а 27-го февраля проведут ответный матч на «Сантьяго Бернабеу».

Кроме того, «Матч ТВ» покажет поединок «Реала» и «Барселоны» в рамках 26-го тура Ла-Лиги, который состоится 2-го марта в Мадриде.