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    «Матч ТВ» покажет все Эль Класико в течение февраля

    Федеральный канал «Матч ТВ» покажет оба матча полуфинала Кубка Испании «Реал»«Барселона». Зрители увидят в прямом эфире два Эль Класико в рамках Кубка Короля, а также игру «Реал» – «Барселона» в рамках 26-го тура Ла-Лиги, которая состоится 2-го марта.

    По итогам жеребьевки полуфиналов кубка Испании друг против друга сыграют «Реал» и «Барселона». 6-го февраля принципиальные соперники встретятся в первом матче кубка Испании на «Камп Ноу», а 27-го февраля проведут ответный матч на «Сантьяго Бернабеу».

    Кроме того, «Матч ТВ» покажет поединок «Реала» и «Барселоны» в рамках 26-го тура Ла-Лиги, который состоится 2-го марта в Мадриде.

    • Противостояние «Барселоны» и «Реала» в рамках игр на кубок Испании насчитывает 34 поединка. 15 завершились победой каталонцев, 12 победой мадридцев.
    • Последние четыре сезона Кубок Испании доставался «Барселоне».
    • В четвертьфинале турнира каталонцы проиграли в первом матче «Севилье», но в ответном матче победили 6:1. «Реал» обыграл «Жирону» дома со счетом – 4:2. И на выезде – 1:3.

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.02.2019 11:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 5 февраля 2019, 18:18

      Ну,наконец-то справедливость восторжествовала!!!

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    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 5 февраля 2019, 17:29

      Я рад за Людей смогут увидеть все Три матча СПАСИБО МАТЧ ТВ ..ЭТО БЫЛО ОЧЕНЬ НАОЖИДАННО

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    • ...
      Рейтинг: +182

      KsiroN 5 февраля 2019, 15:04

      Отличная новость!

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