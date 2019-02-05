«Матч ТВ» покажет все Эль Класико в течение февраля

Ну,наконец-то справедливость восторжествовала!!!
Федеральный канал «Матч ТВ» покажет оба матча полуфинала Кубка Испании «Реал» – «Барселона». Зрители увидят в прямом эфире два Эль Класико в рамках Кубка Короля, а также игру «Реал» – «Барселона» в рамках 26-го тура Ла-Лиги, которая состоится 2-го марта.
По итогам жеребьевки полуфиналов кубка Испании друг против друга сыграют «Реал» и «Барселона». 6-го февраля принципиальные соперники встретятся в первом матче кубка Испании на «Камп Ноу», а 27-го февраля проведут ответный матч на «Сантьяго Бернабеу».
Кроме того, «Матч ТВ» покажет поединок «Реала» и «Барселоны» в рамках 26-го тура Ла-Лиги, который состоится 2-го марта в Мадриде.
- Противостояние «Барселоны» и «Реала» в рамках игр на кубок Испании насчитывает 34 поединка. 15 завершились победой каталонцев, 12 победой мадридцев.
- Последние четыре сезона Кубок Испании доставался «Барселоне».
- В четвертьфинале турнира каталонцы проиграли в первом матче «Севилье», но в ответном матче победили 6:1. «Реал» обыграл «Жирону» дома со счетом – 4:2. И на выезде – 1:3.