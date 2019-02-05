«Авангард» не платил Моуринью за посещение игры против СКА

Представители омского «Авангарда» подтвердили, что тренер Жозе Моуринью побывал на матче КХЛ между местным клубом и СКА (2:0) на добровольных началах.

«Никаких денег «Авангард» Моуринью не платил.

Клуб пригласил тренера по своим связям, и специалист с удовольствием принял наше приглашение», – сообщили в пресс-службе «Авангарда».

Вчера Жозе сделал символическое сбрасывание перед стартом матча КХЛ.

Португалец пришел заранее на арену омичей и познакомился с командами и их тренерскими штабами.

Моуринью пришел на хоккей в Балашихе и упал во время вбрасывания