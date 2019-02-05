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    «Авангард» не платил Моуринью за посещение игры против СКА

    Представители омского «Авангарда» подтвердили, что тренер Жозе Моуринью побывал на матче КХЛ между местным клубом и СКА (2:0) на добровольных началах.

    «Никаких денег «Авангард» Моуринью не платил.

    Клуб пригласил тренера по своим связям, и специалист с удовольствием принял наше приглашение», – сообщили в пресс-службе «Авангарда».

    • Вчера Жозе сделал символическое сбрасывание перед стартом матча КХЛ.
    • Португалец пришел заранее на арену омичей и познакомился с командами и их тренерскими штабами.

    Моуринью пришел на хоккей в Балашихе и упал во время вбрасывания

    Источник: «Р-Спорт»

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    05.02.2019 06:17
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