Солари: «Реал» готов к полуфиналу Кубка против «Барселоны»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари поделился ожиданиями от стадии 1/2 финала Кубка Испании.

«В полуфиналах сыграют четыре великие команды. Противостояние обеих пар будет зрелищным.

Мы взволнованы, но с целью выигрывать все трофеи нужно быть готовыми ко всему. Для победы нам нужна сплоченность. Мы готовы к полуфиналу», – цитирует испанца ESPN.

Соперник сливочных – «Барселона». 6 февраля состоится матч на «Камп Ноу», 27 – на «Сантьяго Бернабеу».

Во второй паре «Валенсия» встретится с «Бетисом».