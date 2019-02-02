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    Солари: «Реал» готов к полуфиналу Кубка против «Барселоны»

    Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари поделился ожиданиями от стадии 1/2 финала Кубка Испании.

    «В полуфиналах сыграют четыре великие команды. Противостояние обеих пар будет зрелищным.

    Мы взволнованы, но с целью выигрывать все трофеи нужно быть готовыми ко всему. Для победы нам нужна сплоченность. Мы готовы к полуфиналу», – цитирует испанца ESPN.

    Соперник сливочных – «Барселона». 6 февраля состоится матч на «Камп Ноу», 27 – на «Сантьяго Бернабеу».

    Во второй паре «Валенсия» встретится с «Бетисом».

    Источник: ESPN

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    02.02.2019 15:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 2 февраля 2019, 20:03

      Даже Зидан (великий)так уверенно не говорил,хотя мяч круглый,посмотрим !Удачи сильнейшим (обоим )

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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 2 февраля 2019, 18:06

      Походу этот далбич уверен что его на постоянной основе подпишут он Барсе чемпионате кубке сольет и пойдет домой телик смотреть

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 февраля 2019, 15:50

      Ну, вот и увидим в среду, кто как подготовился на деле, а не на словах. В матчах Эль-Классико, в последнее десятилетие Барса побеждает регулярно, и, нередко, с крупным счётом + нынешнее состояние Реала явно добавляет оптимизма.

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