Кубок Италии. «Аталанта» разгромила «Ювентус» и выбила его из турнира

Для Ювентуса игры на кубок ,были настоящей обузой.
«Аталанта» дома разгромила «Ювентус» в матче 1/4 финала Кубка Англии со счетом 3:0. Дубль на счету форварда Дувана Сапаты.
«Аталанта» вышла в 1/2 турнира.
Кубок Италии. 1/4 финала
Аталанта – Ювентус – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Кастань, 37; 2:0 – Сапата, 39; 3:0 – Сапата, 86.
«Аталанта»: Бериша, Паломино (Мазьелло, 89), Джимсити, Толои, Кастань, Фройлер, Де Рун (Госенс, 90+1), Хатебур, Иличич (Пашалич, 26)Сапата, Гомес.
«Ювентус»: Щесны, Де Шильо, Ругани, Кьеллини (Каснелу, 27), Сандро, Хедира (Пьянич, 71), Бентанкур, Матюиди, Дибала (Коста, 61), Роналду, Берардески.