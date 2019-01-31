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    Кубок Италии. «Аталанта» разгромила «Ювентус» и выбила его из турнира

    «Аталанта» дома разгромила «Ювентус» в матче 1/4 финала Кубка Англии со счетом 3:0. Дубль на счету форварда Дувана Сапаты.

    «Аталанта» вышла в 1/2 турнира.

    Кубок Италии. 1/4 финала

    Аталанта – Ювентус – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кастань, 37; 2:0 – Сапата, 39; 3:0 – Сапата, 86.

    «Аталанта»: Бериша, Паломино (Мазьелло, 89), Джимсити, Толои, Кастань, Фройлер, Де Рун (Госенс, 90+1), Хатебур, Иличич (Пашалич, 26)Сапата, Гомес.

    «Ювентус»: Щесны, Де Шильо, Ругани, Кьеллини (Каснелу, 27), Сандро, Хедира (Пьянич, 71), Бентанкур, Матюиди, Дибала (Коста, 61), Роналду, Берардески.

    Результаты Кубка Италии

    Календарь Кубка Италии

    Источник: «Бомбардир»

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    31.01.2019 00:41
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 14:15

      Для Ювентуса игры на кубок ,были настоящей обузой.

      3
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 31 января 2019, 12:37

      А на фиг им второй кубок,из трофеев кубок лига чемпионов не отсутствиет,туда надо стремиться

      2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 31 января 2019, 12:14

      Кубок страны это всегда хороший шанс дать по зубам фаворитам, а если еще и повезет, то и хорошего пинка в догоняк!) У Атланты это получилось! Респект!

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 31 января 2019, 09:14

      Звонок уже был в игре с "Лацио", но тогда "Юве" повезло. Римляне не использовали много голевых моментов, имея игровое преимущество. "Юве" в концовке матча всё решил. А теперь "Аталанта" отмельдонила по полной их.

      4
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 31 января 2019, 08:25

      Аталанта - настоящие красавцы! Никому из фаворитов спуску не дают. Вообще за несколько дней отыграться с 0:3 с Ромой и потом опять забить 3 Юве, да и ещё и безответных, дорогого стоит. Гасперини собрал великолепную команду. Учитывая, постоянные продажи, за три года видим по сути третью Аталанту. И слабее она не становится. Новички заходят на ура.

      1
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 31 января 2019, 07:35

      Это урок перед игрой лч

      2
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Санёк 17 31 января 2019, 14:23

      урок? да атлетико мадрид пройдет этот туринский икарус.

      1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 31 января 2019, 06:36

      Все Пиналду окончательно сдох, думал только с Кьево херней страдать будет, а нет еще добавились Лацио, но хотя и победили, а игру как сами не показали, а тут еще команда из Бергамо

      5
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      Рейтинг: +91

      Ozabot 31 января 2019, 04:54

      Отличная игра «Аталанты» на контратаках. Самое главное — они развеяли шлейф непобедимости вокруг «Ювентуса». Сапата — монстр!

      0
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      Рейтинг: +269

      Vseok 31 января 2019, 00:56

      Аталанта приятно удивила.Она на сегодняшний день самая результативная команда в серии А ,так ещё лидера вынесла 3:0(лидера с основой на поле)
      Мололодцы

      5
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 31 января 2019, 00:44

      Ха хаха хаааа.

      1
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > dinar7777dinar 31 января 2019, 02:40

      динарочка что смеешься? аталанта твоей мердятине вообще 4 забила. ахаахахахахаха

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Михаил_Боярский 31 января 2019, 14:21

      е ба на шечка потолок твоего БЛЮВЕНТУСА это купленные серии а ! не за горами вылет из лч ! и петушок побежит в другой клуб !

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > dinar7777dinar 1 февраля 2019, 02:27

      твоя калловая масса из лч уже давно вылетела так то.))

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Михаил_Боярский 1 февраля 2019, 13:24

      да ладно? я в отличие о тебя петушка болею за барселону а за интер у меня симпатии ! и если уж на то пошло то интер в 2010 году оформил ЗОЛОТОЙ ХЕТ ТРИК ЧТО ТВОЕМУ ПЕТУШАНСКОМУ БЛЮВЕНТУСУ В ЖИЗНИ НЕ СДЕЛАТЬ !

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