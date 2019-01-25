Главные новости дня. Жардим возглавил «Монако», «Спартак» крупно победил «Зенит»

Жардим возглавил «Монако». Анри отправлен в отставку

«Спартак» крупно выиграл у «Зенита» на Кубке «Матч Премьер».

Федун собирается омолаживать «Спартак» для чемпионства в 2022 году.

Ракицкий уехал из «Шахтера» и готовится перейти в «Зенит».

Состоялась жеребьевка групп Кубка Америки-2019.

Паредес пройдет процедуру медосмотра для «ПСЖ».

«Ювентус» интересуется Ивановичем.

В «Монако» пожаловались на высокомерие Анри.

Более 50 тысяч человек подписали петицию о продолжении поисков Салы.

Роналду может лишиться рыцарских титулов в Португалии.

Сборная Южной Кореи вылетела в четвертьфинале Кубка Азии от Катара.