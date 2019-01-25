Кубок «Матч Премьер». «Спартак» разгромил «Зенит»

«Спартак» обыграл «Зенит» в матче Кубка «Матч Премьер» со счетом 3:0.

Это вторая победа московского клуба на турнире, в понедельник команда Олега Кононова обыграла «Ростов» (2:1). Для «Зенита» это второе поражение в Кубке, ранее команда Сергея Семака проиграла «Локомотиву» (1:3).

Кубок «Матч Премьер»

Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Мелкадзе, 28; 0:2 – Глушаков, 29; 0:3 – Адриано, 73.

«Зенит» разгромлен «Спартаком». А за два матча – 1:6