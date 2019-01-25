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    Кубок «Матч Премьер». «Спартак» разгромил «Зенит»

    «Спартак» обыграл «Зенит» в матче Кубка «Матч Премьер» со счетом 3:0.

    Это вторая победа московского клуба на турнире, в понедельник команда Олега Кононова обыграла «Ростов» (2:1). Для «Зенита» это второе поражение в Кубке, ранее команда Сергея Семака проиграла «Локомотиву» (1:3).

    Кубок «Матч Премьер»

    Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Мелкадзе, 28; 0:2 – Глушаков, 29; 0:3 – Адриано, 73.

    «Зенит» разгромлен «Спартаком». А за два матча – 1:6

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.01.2019 20:21
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 26 января 2019, 05:02

      Разгром , уважаемая редакция, это когда мы по 5 голов мясу с периодичностью закладываем)

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 января 2019, 22:31

      Конечно товарняк, но накинуть Зине за щёчку, всегда милое дело) Тем более с таким свистом и оттяжечкой) С победой нас, братья Продолжаем подготовку к сезону с хорошим настроем.

      5
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 25 января 2019, 22:15

      нужно перед лигой европы уже основной наигрывать ))по двум матчам видно уже кого можно подарить или в аренду если не купят)))защита не понятно кто чем дышит))) пока только так ЛУНЕВ- ИВАНОВИЧ-МАМАНА-РАКИЦКИЙ-СМОЛЬНИКОВ-КУЗЯЕВ-ЕРОХИН-ШАТОВ-ДРИУССИ-РИГОНИ-ДЗЮБА... Опорник нужен срочно))) и забивака)))

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      Рейтинг: +3795

      serppion > ZENIT84, 26 января 2019, 02:57

      Игорька Денисова возьми!

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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, > serppion 27 января 2019, 01:16

      ИГОРЬ НАШ ЧУВАК Я БЫ ТОКА ЗА)))

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 января 2019, 21:50

      Подходов к воротам соперника было достаточно, и моментов голевых во 2 тайме. Но нет забивного напа. Вот кого надо купить на бабки Паредеся.

      1
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > prezent2017 25 января 2019, 22:01

      Это невозможно. Мастеровитые форварды стоимостью 40 млн евро в Россию не поедут. Могут поехать перспективные, такие как Влашич, но их надо вести, этим надо заниматься, а господин Фу умеет только пилить. Вот друган его Рибалта привел ходячего мертвеца из Италии на сумасшедший контракт. Может привести еще парочку живых трупов на еще большие контракты. Но не более того.

      4
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      Рейтинг: +6913

      батог 25 января 2019, 21:30

      Как говорил Форд про Волгу-это не машина, но уже и не трактор! Спартак сыграл насколько позволил Зенит, а позволил много! Хорошо что наигрывается молодежь! Но игра просматривается! И Спартак с победой!!!

      6
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 25 января 2019, 21:21

      За победный товарняк эмоций нет, но Зенит это 5 точка - т.е. жопа.)))

      6
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      Рейтинг: -546

      massaboss 25 января 2019, 21:19

      Даже Карпин только что сказал, что Зенит под такими нагрузками, что еле ходят.

      2
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 25 января 2019, 21:18

      Не пойму, то ли зенит посыпался, то ли Спартак поднялся

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > geroin161 25 января 2019, 21:21

      Зенит стал слабее

      3
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 25 января 2019, 21:12

      Не принято давать оценки в подготовительных турнирах.
      На фоне растренированного Зенита, и полутренированного Ростова, команда вроде бы и неплохо смотрится. Сегодня хорошо смотрелась целостно, только во втором тайме. Молодежь все таки хорошая, если не потеряем, или сами не потеряются, то толк будет.
      Вот как только тренер проконсультируется с Романцевым, то игра становиться похожа как две капли воды. Сейчас игра команды напоминает игру команды Карпина раннего периода. Пока он не стал экспериментировать, когда понял что это очень "затратный" футбол и ветераны такой не тянут. По первому тайму это уже было видно. Глушак откровенно пешком ходит. Зобнин либо не тренировался, либо форму не набрал - тоже не успевает. Если Кононов на хочет упустить момент создания новой команды, то надо полностью переключиться на молодежь.
      Вот с Локомотивом будет уже более-менее понятен уровень команды.

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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 25 января 2019, 21:07

      эрнани-0, мак-0,оздоев-0,мевля-0. нету-0,заболотный-0,маркизио и ерохин под ноль... краневитер-0. ригони-0, но может выстрелять.... И чё?

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