Кубок «Матч Премьер». «Спартак» разгромил «Зенит»

Разгром , уважаемая редакция, это когда мы по 5 голов мясу с периодичностью закладываем)
«Спартак» обыграл «Зенит» в матче Кубка «Матч Премьер» со счетом 3:0.
Это вторая победа московского клуба на турнире, в понедельник команда Олега Кононова обыграла «Ростов» (2:1). Для «Зенита» это второе поражение в Кубке, ранее команда Сергея Семака проиграла «Локомотиву» (1:3).
Кубок «Матч Премьер»
Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Мелкадзе, 28; 0:2 – Глушаков, 29; 0:3 – Адриано, 73.
«Зенит» разгромлен «Спартаком». А за два матча – 1:6