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    Создана петиция о продолжении поисков Салы. Ее подписали более 50 тысяч человек

    В четверг на сайте change.org была создана петиция, призывающая полицию Нормандского острова Гернси не прекращать поиски пропавшего нападающего «Кардиффа» Эмилиано Салы.

    На данный момент ее подписали почти 51 тысяча человек.

    На прошлой неделе аргентинец перешел из «Нанта» в «Кардифф». Небольшой частный самолет с футболистом на борту вылете из Франции в Уэльс в понедельник вечером, но не добрался до места назначения, пропал с радаров авиадиспетчеров.

    Полиция Гернси организовала поисковую операцию, об окончании которой объявила вчера. Сестра форварда Ромина Сала призвала не останавливать поиски брата. К ней присоединились футболисты сборной Аргентины Николас Отаменди, Серхио Агуэро и Гонсало Игуаин.

    • «Кардифф» приобрел аргентинца за 20 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.
    • В этом сезоне Сала провел за «Нант» 21 матч, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

    Салу так и не нашли. Каким мы его запомним

    Источник: Change.org

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    25.01.2019 14:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +61

      ACESANDEIGHTS 25 января 2019, 17:16

      Подписывайте петицию, господа. Ссылка в графе "Источник"

      1
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      Рейтинг: +281

      trudovik > ACESANDEIGHTS 25 января 2019, 18:39

      спасибо, если бы не ты, ушел бы ничего не подписав.
      Автору лень указать ссылку на сторонний сайт.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п 25 января 2019, 15:31

      Надо было ехать скоростными поездами,за полдня добрался бы.А Бискайский залив всегда славился штормами,ещё в школе учил.

      2
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      ...
      Рейтинг: -94

      Woodbreak > александр п 25 января 2019, 15:33

      двойка тебе

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Woodbreak 25 января 2019, 15:35

      У меня по географии всегда 5 была,а ты видимо двоечник.

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      Рейтинг: +61

      ACESANDEIGHTS > александр п 25 января 2019, 17:16

      А самолетом это пара часов. Неужели тут нужно обсуждать разницу между поездом и самолетом? :)

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > александр п 25 января 2019, 17:29

      Нормадские острова - не Бискайский залив

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Torvald64 25 января 2019, 18:07

      Это Ла-Манш,но его от Бискайского залива отделяет только Бретань,это не препятствие от ураганных циклонов.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > ACESANDEIGHTS 25 января 2019, 18:09

      Разница получилась ценой в жизнь.А выиграть хотел несколько часов.

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