Создана петиция о продолжении поисков Салы. Ее подписали более 50 тысяч человек

В четверг на сайте change.org была создана петиция, призывающая полицию Нормандского острова Гернси не прекращать поиски пропавшего нападающего «Кардиффа» Эмилиано Салы.

На данный момент ее подписали почти 51 тысяча человек.

На прошлой неделе аргентинец перешел из «Нанта» в «Кардифф». Небольшой частный самолет с футболистом на борту вылете из Франции в Уэльс в понедельник вечером, но не добрался до места назначения, пропал с радаров авиадиспетчеров.

Полиция Гернси организовала поисковую операцию, об окончании которой объявила вчера. Сестра форварда Ромина Сала призвала не останавливать поиски брата. К ней присоединились футболисты сборной Аргентины Николас Отаменди, Серхио Агуэро и Гонсало Игуаин.

«Кардифф» приобрел аргентинца за 20 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.

В этом сезоне Сала провел за «Нант» 21 матч, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

Салу так и не нашли. Каким мы его запомним