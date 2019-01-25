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    FootBoom: Ракицкий покинул расположение «Шахтера». Защитник перейдет в «Зенит» за 10 миллионов

    Издание FootBoom сообщает, что защитник Ярослав Ракицкий покинул расположение «Шахтера». Футболист близок к трансферу в «Зенит».

    Ранее сообщалось: сумма сделки составит порядка 10 миллионов евро. Игроку 29 лет.

    • Петербургский клуб подпишет с Ракицким контракт сроком на 2,5 года с зарплатой 2,5 миллиона за сезон.
    • В текущей кампании футболист сыграл за «Шахтер» 16 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.
    • Ракицкий – воспитанник «Шахтера».

    Источник: FootBoom

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    25.01.2019 06:10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 25 января 2019, 13:45

      Он воспитанник шахтера- значит он с новороссии наш парень)))) добро пожаловать Ярослав)))

      0
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      Рейтинг: +748

      99-й 25 января 2019, 12:15

      Замена Паредесу?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +644

      кран 25 января 2019, 10:02

      Придется ему постараться в Зените, а то в сборную уже навряд ли вызовут...

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 января 2019, 09:42

      лучше бы какого нибудь негритянского игрока подписали, чем этого хо-х-ламона

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 25 января 2019, 09:41

      Надеюсь, результат трансфера будет похож на трансфер Тимощука.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 25 января 2019, 09:15

      Шо сейчас в Украине начнется!!! Такая гнобежка на него! Правильно сделал что переходит, спорт вне политики

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 января 2019, 08:58

      Ну что же, посмотрим насколько удастся Ярику закрыть эту позицию в " Зените".

      1
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      Рейтинг: +8834

      vladik12 25 января 2019, 07:56

      А Ярик ведь сможет в этом сезоне ЛЕ играть за "Зенит"?

      0
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      ...
      Рейтинг: +151

      platinum93 > vladik12 25 января 2019, 08:23

      да

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      Рейтинг: +151

      platinum93 25 января 2019, 06:16

      пойдет, если так, но по сути, ему уже замену купили, по итогу скорее всего правда

      2
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