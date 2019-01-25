FootBoom: Ракицкий покинул расположение «Шахтера». Защитник перейдет в «Зенит» за 10 миллионов

Он воспитанник шахтера- значит он с новороссии наш парень)))) добро пожаловать Ярослав)))
Издание FootBoom сообщает, что защитник Ярослав Ракицкий покинул расположение «Шахтера». Футболист близок к трансферу в «Зенит».
Ранее сообщалось: сумма сделки составит порядка 10 миллионов евро. Игроку 29 лет.
- Петербургский клуб подпишет с Ракицким контракт сроком на 2,5 года с зарплатой 2,5 миллиона за сезон.
- В текущей кампании футболист сыграл за «Шахтер» 16 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.
- Ракицкий – воспитанник «Шахтера».