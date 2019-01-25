Федун: «Команда должны омолаживаться. К 2022 году у нас есть задача еще раз стать чемпионами»

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун выступил за омоложение состава команды. По его словам, перед красно-белыми стоит цель выиграть РПЛ к 2022 году как минимум еще один раз.

«Команда должна омолаживаться. К 2022 году у нас есть задача ещe раз стать чемпионами», – приводит слова Федуна в твиттере журналист Максим Алланазаров.

В последний раз «Спартак» завоевал чемпионство в сезоне-2016/17. Эти золотые медали стали первыми для москвичей с 2001 года.

В текущем чемпионате России красно-белые после 17-ти туров занимают четвертое место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

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