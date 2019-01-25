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    Федун: «Команда должны омолаживаться. К 2022 году у нас есть задача еще раз стать чемпионами»

    Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун выступил за омоложение состава команды. По его словам, перед красно-белыми стоит цель выиграть РПЛ к 2022 году как минимум еще один раз.

    «Команда должна омолаживаться. К 2022 году у нас есть задача ещe раз стать чемпионами», – приводит слова Федуна в твиттере журналист Максим Алланазаров.

    • В последний раз «Спартак» завоевал чемпионство в сезоне-2016/17. Эти золотые медали стали первыми для москвичей с 2001 года.
    • В текущем чемпионате России красно-белые после 17-ти туров занимают четвертое место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

    «Отослал Дзюбе свою фотографию с надписью «Я – сектант». Кто рассказывает вам про «Спартак»

    Источник: Твиттер Максима Алланазарова

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    25.01.2019 18:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +56

      RomaDassler 25 января 2019, 23:18

      80% паблика фаны Спартака,приятно)всех с победой,всегда приятно присунуть немытым за щеку,хоть и в таком престижном турнире)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 января 2019, 21:56

      Не не не,только через 17 лет

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 января 2019, 21:21

      Молодежь умеет играть и заменить есть кем.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1080

      Красный май 25 января 2019, 20:58

      Две победы подряд в товарняках и федун ожидаемо поплыл, ничему жизнь не учит. Совсем недавно всерьез рассуждал о полуфинале ЛЧ, теперь о чемпионстве.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 25 января 2019, 20:56

      Почему именно этот год назвал в плане ориентира? С потолка взял? Попахивает популизмом. И как то это скорее пессимистично прозвучало, потому что стремится стать Чемпионами надо в каждом году и 19-й не исключение.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 25 января 2019, 20:32

      Рано.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 25 января 2019, 20:16

      В 2033..

      1
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 25 января 2019, 19:58

      Срочно разыскивается мем

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 января 2019, 19:32

      а чё так долго ждать то есть шанс и в этом году стать

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