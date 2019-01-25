RMC Sport: Паредес сегодня пройдет медосмотр для «ПСЖ»

Пришёл за 23, ушёл за 47. Норм бизнес.
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес договорился о четырехлетнем контракте с «ПСЖ».
По информации RMC Sport, сегодня 24-летний футболист пройдет медосмотр перед трансфером в парижский клуб
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заплатит петербуржцам за аргентинца 47 миллионов евро. Сегодня стало известно, что семья игрока уже находится в Париже.
- Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона евро.
- В общей сложности хавбек провел за петербургскую команду 61 матч, забил 10 голов и сделал 15 результативных передач.