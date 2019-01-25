RMC Sport: Паредес сегодня пройдет медосмотр для «ПСЖ»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес договорился о четырехлетнем контракте с «ПСЖ».

По информации RMC Sport, сегодня 24-летний футболист пройдет медосмотр перед трансфером в парижский клуб

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заплатит петербуржцам за аргентинца 47 миллионов евро. Сегодня стало известно, что семья игрока уже находится в Париже.