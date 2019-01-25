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    RMC Sport: Паредес сегодня пройдет медосмотр для «ПСЖ»

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес договорился о четырехлетнем контракте с «ПСЖ».

    По информации RMC Sport, сегодня 24-летний футболист пройдет медосмотр перед трансфером в парижский клуб

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заплатит петербуржцам за аргентинца 47 миллионов евро. Сегодня стало известно, что семья игрока уже находится в Париже.

    • Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона евро.
    • В общей сложности хавбек провел за петербургскую команду 61 матч, забил 10 голов и сделал 15 результативных передач.

    Источник: RMC Sport

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    25.01.2019 15:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 25 января 2019, 18:18

      Пришёл за 23, ушёл за 47. Норм бизнес.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 25 января 2019, 17:40

      Удачи парню)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 января 2019, 17:17

      Все готово к подписанию. Хочется увидеть Паредеса в футболке ПСЖ. Ну и его слова что он всю жизнь мечтал играть за ПСЖ.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 января 2019, 16:38

      Нехило Зенит заработает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +748

      99-й 25 января 2019, 16:11

      И не одной новости о поиске замены. Чемпионство не нужно?

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > 99-й 25 января 2019, 16:27

      Маркизио есть.Ракитского можно использовать опорником,тем более у него хороший первый пас.Форвард нужен имхо.Левый защитник не помешает.

      1
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      Рейтинг: +111

      shikari_ > 99-й 25 января 2019, 16:29

      новостей о замене полно, а толку от них, слухи

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      Рейтинг: +1452

      Mariner > 99-й 25 января 2019, 16:50

      Может Нобоа планируют поставить на место Паредеса.

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      ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 > Mariner 25 января 2019, 17:41

      Вероятнее всего) Не Маркизио же)

      0
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