Португалия может лишить Роналду рыцарских титулов за махинации с налогами

Да ладно,это у вас -не криминал.Главное,чтобы отстегнул положенное.вот и всё.Это наши европевцы всё твердят о высоком нравственном уровне обитателей Старого Света. У нас вон сколько лет Жирик,сотоварищи,бьётся в истерике за то,чтобы всё возмездие за экономические преступления измерялось исключительно в твёрдой конвертируемой валюте,а тот,кто уже пол-государства стибрил,сидел в отдельной комфортабельной тюряге,с полным доступом к продолжению своей деятельности.
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза подтвердил, что страна может лишить нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду рыцарских титулов после того, как ему был вынесен обвинительный приговор о налоговых махинациях.
Футболист является почетным кавалером ордена «Принца Генри», который был вручен ему в январе 2014 года, и кавалером ордена «За заслуги», полученный им за победу сборной Португалии на чемпионате Европы 2016 года.
На этой неделе испанский суд приговорил Роналду к 23-м месяцам тюрьмы условно и оштрафовал его на 18,8 миллионов евро за неуплату налогов в размере почти 14,8 миллиона евро в период с 2011-го по 2014 год.
«Закон очень прост: канцлеры национальных орденов должны выяснить, не произошло ли чего-нибудь, что могло бы привести к потере чести.
Мы должны позволить тем, у кого есть юридические полномочия, принять решение, и посмотреть, применим ли закон в данном случае», – сказал де Соуза.