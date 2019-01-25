Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Португалия может лишить Роналду рыцарских титулов за махинации с налогами

    Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза подтвердил, что страна может лишить нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду рыцарских титулов после того, как ему был вынесен обвинительный приговор о налоговых махинациях.

    Футболист является почетным кавалером ордена «Принца Генри», который был вручен ему в январе 2014 года, и кавалером ордена «За заслуги», полученный им за победу сборной Португалии на чемпионате Европы 2016 года.

    На этой неделе испанский суд приговорил Роналду к 23-м месяцам тюрьмы условно и оштрафовал его на 18,8 миллионов евро за неуплату налогов в размере почти 14,8 миллиона евро в период с 2011-го по 2014 год.

    «Закон очень прост: канцлеры национальных орденов должны выяснить, не произошло ли чего-нибудь, что могло бы привести к потере чести.

    Мы должны позволить тем, у кого есть юридические полномочия, принять решение, и посмотреть, применим ли закон в данном случае», – сказал де Соуза.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.01.2019 13:59
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 26 января 2019, 18:49

      Да ладно,это у вас -не криминал.Главное,чтобы отстегнул положенное.вот и всё.Это наши европевцы всё твердят о высоком нравственном уровне обитателей Старого Света. У нас вон сколько лет Жирик,сотоварищи,бьётся в истерике за то,чтобы всё возмездие за экономические преступления измерялось исключительно в твёрдой конвертируемой валюте,а тот,кто уже пол-государства стибрил,сидел в отдельной комфортабельной тюряге,с полным доступом к продолжению своей деятельности.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 25 января 2019, 16:36

      Так оно ещё и гомоРыцарь ...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2007

      DMитрий 25 января 2019, 16:24

      Невелика потеря для Криштиану, его внешность как-то с рыцарскими почестями не очень сочетается. Главное его в терновый куст не кидайте и по лицу не бейте. Данный атлет страну прославляет, сборную тащит, а эти кабинетные абрюзглые крысы отнимают то, что сами за заслуги в сборной дали. Хрень какая-то.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +447

      Rainmaker > DMитрий 25 января 2019, 20:31

      Да, он явно не Сандор Клиган :)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Rainmaker 26 января 2019, 18:50

      Капец...Это хто такая(такой,такое)???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +447

      Rainmaker > Агасфер 27 января 2019, 18:14

      Сандор Клиган - он же Пёс из Игры Престолов... Один из лучших (если не лучший) там рыцарь... Весьма брутальный чел :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 января 2019, 16:06

      Если виновен ,пусть отвечает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 25 января 2019, 15:25

      "рыцарские титулы" за игру в футбол. Круто)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 января 2019, 14:58

      Это будет подло и низко. Испанские налоговики даже Мать Терезу уличили бы в чём-то нечистоплотном, уже не говоря о футболистах, которые для них лакомые кусочки. По-моему, у них есть дело на каждого футболиста игравшего в Испании.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > ivanthebest 26 января 2019, 18:51

      Так может не воровать?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Агасфер 28 января 2019, 00:08

      Ну посмотрим, как ты будешь зарабатывать 60 лямов в год и 40 отдавать государству в виде налогов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 января 2019, 14:47

      Напугали кота котлетами

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11