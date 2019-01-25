Португалия может лишить Роналду рыцарских титулов за махинации с налогами

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза подтвердил, что страна может лишить нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду рыцарских титулов после того, как ему был вынесен обвинительный приговор о налоговых махинациях.

Футболист является почетным кавалером ордена «Принца Генри», который был вручен ему в январе 2014 года, и кавалером ордена «За заслуги», полученный им за победу сборной Португалии на чемпионате Европы 2016 года.

На этой неделе испанский суд приговорил Роналду к 23-м месяцам тюрьмы условно и оштрафовал его на 18,8 миллионов евро за неуплату налогов в размере почти 14,8 миллиона евро в период с 2011-го по 2014 год.

«Закон очень прост: канцлеры национальных орденов должны выяснить, не произошло ли чего-нибудь, что могло бы привести к потере чести.

Мы должны позволить тем, у кого есть юридические полномочия, принять решение, и посмотреть, применим ли закон в данном случае», – сказал де Соуза.