Игрок «Монако»: «Команда отрицательно относилась к Анри. Он плохо разговаривал с нами, был высокомерным»

Неназванный футболист «Монако» рассказал о работе Тьерри Анри в команде на посту главного тренера. Бывшего игрока сборной Франции отстранили.

«После одного из матчей Анри накричал на одного из футболистов: «Ты стоил 10 миллионов евро?». Это услышали другие игроки и восприняли отрицательно. Тренер плохо общался с командой, был высокомерным и не принимал чужое мнение», – сообщил футболист красно-белых Goal.