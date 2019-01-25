Игрок «Монако»: «Команда отрицательно относилась к Анри. Он плохо разговаривал с нами, был высокомерным»

Неужто Анри и в правду высокомерный кретин? А внешне казалось такой милый и глаза такие добрые-добрые.
Неназванный футболист «Монако» рассказал о работе Тьерри Анри в команде на посту главного тренера. Бывшего игрока сборной Франции отстранили.
«После одного из матчей Анри накричал на одного из футболистов: «Ты стоил 10 миллионов евро?». Это услышали другие игроки и восприняли отрицательно. Тренер плохо общался с командой, был высокомерным и не принимал чужое мнение», – сообщил футболист красно-белых Goal.
- Для Анри работа в «Монако» стала дебютной как для главного тренера.
- Француза назначили в октябре прошлого года.
- «Монако» идет в зоне вылета Лиги 1.