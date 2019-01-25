Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игрок «Монако»: «Команда отрицательно относилась к Анри. Он плохо разговаривал с нами, был высокомерным»

    Неназванный футболист «Монако» рассказал о работе Тьерри Анри в команде на посту главного тренера. Бывшего игрока сборной Франции отстранили.

    «После одного из матчей Анри накричал на одного из футболистов: «Ты стоил 10 миллионов евро?». Это услышали другие игроки и восприняли отрицательно. Тренер плохо общался с командой, был высокомерным и не принимал чужое мнение», – сообщил футболист красно-белых Goal.

    • Для Анри работа в «Монако» стала дебютной как для главного тренера.
    • Француза назначили в октябре прошлого года.
    • «Монако» идет в зоне вылета Лиги 1.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.01.2019 11:50
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 26 января 2019, 10:30

      Неужто Анри и в правду высокомерный кретин? А внешне казалось такой милый и глаза такие добрые-добрые.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 января 2019, 16:46

      Назначение Анри в терпящее бедствие "Монако" было безусловно ошибкой боссов клуба.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 января 2019, 15:19

      Дебют для него не получился.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 25 января 2019, 13:03

      Кто-то, кое-где, у нас порой, неназванный футболист - стыдно, Бомбардир, опускаться до сплетен.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 25 января 2019, 13:02

      Ну им правда всем далеко до него как до игрока. Но он видимо рано себя возомнил топтренером..

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 25 января 2019, 12:57

      Слили -- значит заслужил !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 25 января 2019, 12:30

      Вот и слили физрука

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 января 2019, 12:24

      Звязда,кули

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 января 2019, 12:23

      слили значит тренера

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8834

      vladik12 25 января 2019, 11:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Так подло проводить тренера мог только взращенный на конской ферме Головин.

      -11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > vladik12 25 января 2019, 11:59

      Головин не 10 млн стоит, а намного больше. А провожать так могут только по-свински. Собственно, там и взрастили Глушакова, гордость вашу)

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > vladik12 25 января 2019, 12:01

      Ты вообще в курсе, что говоришь?
      Головин у него в фаворе и стоит он не 10 а 30 тысяч или забыл?!
      Или тебе Головин не по нутру?!
      А Головин просто работяга и там просто не гавкает как некоторые!

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8834

      vladik12 > афоня72 25 января 2019, 12:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Конечно, не гавкает. Его звук - "и-го-го".

      -9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > vladik12 25 января 2019, 12:05

      Ну спасибо хоть минус на этот раз не поставил... хотя твоё мнение я услышал (и мне на него насрать) и оно совсем противоположно моему!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8834

      vladik12 > афоня72 25 января 2019, 12:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это нормально.

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      shikari_ > bset 25 января 2019, 12:22

      рассказать это мог кто угодно или написать придумав) и цену могли изменить специально, чтобы не знали о ком именно, одни догадки)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > vladik12 25 января 2019, 12:25

      Так может поступить только игрок Спартака,а точнее группа игроков)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv > Татарин за ЦСКА 25 января 2019, 12:37

      Татарин, может поведаешь о поступках)?а то не вкурсе)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > moskowcity-petrv 25 января 2019, 12:43

      ОПГ "Ромашка" и Массимо Каррера)))Достаточно???

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv > Татарин за ЦСКА 25 января 2019, 13:49

      Конкретику о поступках давай)на сводку из овд похоже)опг и тд..люди верят в то,что хотят.истина во тьме.глупцы обделённые мудростью,из части болельшиков Спартака разрушают команду и вам выгодно естественно это)!подогрев данной тематики не удивляет)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > moskowcity-petrv 25 января 2019, 14:33

      ты глуп и нет смысла с тобой разговаривать,раз ты не видишь очевидных вещей

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > Татарин за ЦСКА 25 января 2019, 16:05

      Ахахахаха. Есть значит новость про Анри и неких игроков - это факт. А были новости, что Глушаков под Карреру копает, Глушакова реально сослали в дубль, а болельщики его ненавидят - так это просто "подогрев данной тематики". Смешные тут собеседники)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 > vladik12 25 января 2019, 17:59

      Тебя в детстве пиз...и я не пойму??

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv > Татарин за ЦСКА 25 января 2019, 20:40

      Для тебя, очевидные вещи,это разговоры о сливе Глушаком Кареры!)ты не догоняешь татарстан,о чём тебе толкую)?тебя глупцом и тд.никто не называл.пытаюсь до тебя донести,что в Конфликте с карерой Глушака,не всё ясно и верить слухам это удел легкомысленных болел Спартака! А вам выгодно расшатывать эту ситуацию понимаешь о чём я)?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > bset 25 января 2019, 21:36

      Да я и не обращаю внимание на таких прикольных собеседников)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > moskowcity-petrv 25 января 2019, 21:36

      Я понимаю,но при этом что именно тебе не понятно???Мне например всё ясно)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11