«Сент-Этьен» отказался продавать Селнаэса в «Зенит»

Французский «Сент-Этьен» отказался продавать в «Зенит» полузащитника Оле Селнеэса.

В начале января появилась информация, что сине-бело-голубые проявляют интерес к этому 24-летнему норвежскому футболисту. Источник утверждает, что «Зенит» готов был заплатить за Селнеэса лишь 10 млн евро, что не устроило «Сент-Этьен».

Французский клуб предложил Оле продлить контракт на улучшенных условиях. Предыдущее соглашение истекало летом 2020 года.