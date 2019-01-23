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«Сент-Этьен» отказался продавать Селнаэса в «Зенит»

23 января 2019, 07:29
4

Французский «Сент-Этьен» отказался продавать в «Зенит» полузащитника Оле Селнеэса.

В начале января появилась информация, что сине-бело-голубые проявляют интерес к этому 24-летнему норвежскому футболисту. Источник утверждает, что «Зенит» готов был заплатить за Селнеэса лишь 10 млн евро, что не устроило «Сент-Этьен».

Французский клуб предложил Оле продлить контракт на улучшенных условиях. Предыдущее соглашение истекало летом 2020 года.

  • В период с 2012 по 2016-й год полузащитник выступал за «Русенборг» и становился в составе клуба чемпионом Норвегии.
  • В текущем сезоне Селнеэс провел за «Сент-Этьен» 21 матч во всех турнирах и отдал пять результативных передач.
  • Также на счету Оле 23 матча и два гола за сборную Норвегии.

Источник: Le 10 Sport
Франция. Лига 1 Сент-Этьен Зенит Селнаэс Оле
Комментарии (4)
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prezent2017
1548224491
Так ты ищи в Норвегии, какого кера ты норгов во Франции ищешь? Ну и селекция в Зените! Бабла газпромовского не считают. Гнать всех!
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zigbert
1548228654
Не такая уж высокая цена. Если бы он был нужен Зениту ,взяли бы.
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