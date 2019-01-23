«Сент-Этьен» отказался продавать Селнаэса в «Зенит»

Французский «Сент-Этьен» отказался продавать в «Зенит» полузащитника Оле Селнеэса.
В начале января появилась информация, что сине-бело-голубые проявляют интерес к этому 24-летнему норвежскому футболисту. Источник утверждает, что «Зенит» готов был заплатить за Селнеэса лишь 10 млн евро, что не устроило «Сент-Этьен».
Французский клуб предложил Оле продлить контракт на улучшенных условиях. Предыдущее соглашение истекало летом 2020 года.
- В период с 2012 по 2016-й год полузащитник выступал за «Русенборг» и становился в составе клуба чемпионом Норвегии.
- В текущем сезоне Селнеэс провел за «Сент-Этьен» 21 матч во всех турнирах и отдал пять результативных передач.
- Также на счету Оле 23 матча и два гола за сборную Норвегии.
Источник: Le 10 Sport