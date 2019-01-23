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    «Сент-Этьен» отказался продавать Селнаэса в «Зенит»

    Французский «Сент-Этьен» отказался продавать в «Зенит» полузащитника Оле Селнеэса.

    В начале января появилась информация, что сине-бело-голубые проявляют интерес к этому 24-летнему норвежскому футболисту. Источник утверждает, что «Зенит» готов был заплатить за Селнеэса лишь 10 млн евро, что не устроило «Сент-Этьен».

    Французский клуб предложил Оле продлить контракт на улучшенных условиях. Предыдущее соглашение истекало летом 2020 года.

    • В период с 2012 по 2016-й год полузащитник выступал за «Русенборг» и становился в составе клуба чемпионом Норвегии.
    • В текущем сезоне Селнеэс провел за «Сент-Этьен» 21 матч во всех турнирах и отдал пять результативных передач.
    • Также на счету Оле 23 матча и два гола за сборную Норвегии.

    Источник: Le 10 Sport

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    23.01.2019 07:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 января 2019, 10:30

      Не такая уж высокая цена. Если бы он был нужен Зениту ,взяли бы.

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > zigbert 23 января 2019, 11:21

      Я что то не вижу где здесь написана цена игрока устраивающая Сент-Этьен.. Ты точно прочитал статью ??

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 января 2019, 09:21

      Так ты ищи в Норвегии, какого кера ты норгов во Франции ищешь? Ну и селекция в Зените! Бабла газпромовского не считают. Гнать всех!

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      Рейтинг: +351

      Константинн > prezent2017 23 января 2019, 10:25

      Все они считают. Просто в нынешнем рос. футболе как и во всей стране хрен кто что будет делать если себе кусок не урвет. Вот и ищут не талант а игрока на котором можно максимально навариться. Хорошего, нужного команде игрока может подобрать ТОЛЬКО тренер, причем давно работающий в команде и никакой агент.

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