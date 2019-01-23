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    Выход фильма про Яшина задерживается на год

    Создателей художественного фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» оштрафуют на несколько миллионов рублей из-за срыва сроков сдачи картины в Министерство культуры России.

    Об этом на встрече с представителем компании-производителя «КремлинФильмз» Натальей Боровковой сообщил Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

    «Фильм получил максимальную безвозвратную поддержку со стороны Минкультуры России, его производство задерживается. Вам в любом случае придется заплатить штраф в несколько миллионов рублей», — сказал Владимир Мединский.

    • Лента режиссера Василия Чигинского «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» снята в жанре биографической спортивной драмы и посвящена истории жизни и спортивной карьеры советского вратаря Льва Яшина.
    • Картина получила господдержку в размере 60 миллионов рублей и должна была быть сдана в октябре 2018 года.
    • По словам создателей, первую копию планируется сдать в Минкультуры 25 мая. Полное завершение — 7 сентября 2019 года.

    Источник: Официальный сайт Минкультуры России

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    23.01.2019 06:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24996

      bset 23 января 2019, 10:24

      "КремлинФильмз" - это мощно. Но "PutinIsAPresidentOfTheWorld" было бы мощнее.

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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 января 2019, 10:18

      В СИЗО этих создателей ,там есть кого снимать.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 23 января 2019, 22:45

      ,,Чёрный юмор,, от Александра))))
      То есть создателей тоже на шконку?

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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 24 января 2019, 11:32

      Ты правильно меня понял Алексей. Там им будет над чем поработать.

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