Выход фильма про Яшина задерживается на год

Создателей художественного фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» оштрафуют на несколько миллионов рублей из-за срыва сроков сдачи картины в Министерство культуры России.
Об этом на встрече с представителем компании-производителя «КремлинФильмз» Натальей Боровковой сообщил Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.
«Фильм получил максимальную безвозвратную поддержку со стороны Минкультуры России, его производство задерживается. Вам в любом случае придется заплатить штраф в несколько миллионов рублей», — сказал Владимир Мединский.
- Лента режиссера Василия Чигинского «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» снята в жанре биографической спортивной драмы и посвящена истории жизни и спортивной карьеры советского вратаря Льва Яшина.
- Картина получила господдержку в размере 60 миллионов рублей и должна была быть сдана в октябре 2018 года.
- По словам создателей, первую копию планируется сдать в Минкультуры 25 мая. Полное завершение — 7 сентября 2019 года.
Источник: Официальный сайт Минкультуры России