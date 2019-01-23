Выход фильма про Яшина задерживается на год

Создателей художественного фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» оштрафуют на несколько миллионов рублей из-за срыва сроков сдачи картины в Министерство культуры России.

Об этом на встрече с представителем компании-производителя «КремлинФильмз» Натальей Боровковой сообщил Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

«Фильм получил максимальную безвозвратную поддержку со стороны Минкультуры России, его производство задерживается. Вам в любом случае придется заплатить штраф в несколько миллионов рублей», — сказал Владимир Мединский.