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    Жирков – о первом выходе на поле за полгода: «Была очень тяжелая травма. Не дай бог рецидив»

    Защитник «Зенита» Юрий Жирков после матча с «Локомотивом» (1:3, Кубок «Матч Премьер») дал интервью «Спорт-Экспрессу».

    35-летний экс-игрок сборной России и «Челси» принял участие в матче в первые с июля 2018 года.

    – Очень волновался, заболит нога или нет. Но вроде все пока было нормально.

    – Болевые ощущения сохраняются?

    – Какие-то натяжения есть, но для первой игры нормально.

    – Сколько готовы сейчас играть?

    – Пока не могу сказать.

    – С «Фенербахче» можете сыграть?

    – Еще много дней подготовки, пока не пропускаю ни одного занятия. Буду стараться так и дальше.

    – Почему вообще затянулось возвращение?

    – Очень тяжелая травма. Сначала травму в матче с испанцами получил, потом в отпуске обычный шаг сделал, и травма усугубилась. Операция могла быть, но доктор сказал, что в моем случае операция не нужна.

    – Можете успокоить болельщиков, которые переживали, что вы можете завершить карьеру?

    – Пока не могу сказать ничего. Ближайшие игры посмотрим. Не дай бог рецидив, все может быть.

    Товарищеский турнир завершится 27 января. В нем также участвуют «Спартак» и «Ростов».

    Матчи команды Сергея Семака с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы пройдут 12 и 21 февраля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.01.2019 01:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 января 2019, 13:14

      На левом фланге его очень не хватает -- восстанавливайся и приноси пользу клубу -- дай Бог здоровья !!!

      1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 23 января 2019, 11:37

      Всё, хороший Юрий был игрок, но всему своё время!
      Как сказал робот Вертер, - старый стал, пора на свалку.

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 января 2019, 10:08

      В последние годы его замучили травмы. Здоровья.

      5
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 23 января 2019, 09:49

      Во время выступления за ЦСКА мне очень нравилась игра Жиркова. От других игроков его отличало трудолюбие и техника. Когда он перешел в Челси, то я подумал: "Вот она новая российская звезда в Европе". Но Юра выбрал длинный доллар и скатился в Анжи, хотя мог бы играть в Англии или в другом топ-5 чемпионате. И после этого он тень самого себя. Жаль...

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