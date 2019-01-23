Жирков – о первом выходе на поле за полгода: «Была очень тяжелая травма. Не дай бог рецидив»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков после матча с «Локомотивом» (1:3, Кубок «Матч Премьер») дал интервью «Спорт-Экспрессу».

35-летний экс-игрок сборной России и «Челси» принял участие в матче в первые с июля 2018 года.

– Очень волновался, заболит нога или нет. Но вроде все пока было нормально.

– Болевые ощущения сохраняются?

– Какие-то натяжения есть, но для первой игры нормально.

– Сколько готовы сейчас играть?

– Пока не могу сказать.

– С «Фенербахче» можете сыграть?

– Еще много дней подготовки, пока не пропускаю ни одного занятия. Буду стараться так и дальше.

– Почему вообще затянулось возвращение?

– Очень тяжелая травма. Сначала травму в матче с испанцами получил, потом в отпуске обычный шаг сделал, и травма усугубилась. Операция могла быть, но доктор сказал, что в моем случае операция не нужна.

– Можете успокоить болельщиков, которые переживали, что вы можете завершить карьеру?

– Пока не могу сказать ничего. Ближайшие игры посмотрим. Не дай бог рецидив, все может быть.

Товарищеский турнир завершится 27 января. В нем также участвуют «Спартак» и «Ростов».

Матчи команды Сергея Семака с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы пройдут 12 и 21 февраля.