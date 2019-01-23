Жирков – о первом выходе на поле за полгода: «Была очень тяжелая травма. Не дай бог рецидив»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков после матча с «Локомотивом» (1:3, Кубок «Матч Премьер») дал интервью «Спорт-Экспрессу».
35-летний экс-игрок сборной России и «Челси» принял участие в матче в первые с июля 2018 года.
– Очень волновался, заболит нога или нет. Но вроде все пока было нормально.
– Болевые ощущения сохраняются?
– Какие-то натяжения есть, но для первой игры нормально.
– Сколько готовы сейчас играть?
– Пока не могу сказать.
– С «Фенербахче» можете сыграть?
– Еще много дней подготовки, пока не пропускаю ни одного занятия. Буду стараться так и дальше.
– Почему вообще затянулось возвращение?
– Очень тяжелая травма. Сначала травму в матче с испанцами получил, потом в отпуске обычный шаг сделал, и травма усугубилась. Операция могла быть, но доктор сказал, что в моем случае операция не нужна.
– Можете успокоить болельщиков, которые переживали, что вы можете завершить карьеру?
– Пока не могу сказать ничего. Ближайшие игры посмотрим. Не дай бог рецидив, все может быть.
Товарищеский турнир завершится 27 января. В нем также участвуют «Спартак» и «Ростов».
Матчи команды Сергея Семака с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы пройдут 12 и 21 февраля.