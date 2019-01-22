Фердинанд: «В молодости я мог пить целый день, потом проснуться и идти пить дальше»

Бывший защитник «Вест Хэма», «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд рассказал о своем пристрастии к алкоголю в молодые годы.

«В пятницу я шел в магазин быстрого питания, где с и удовольствием выпивал пинту [английская пинта – мера объема, равная почти 0,57 литра] «Гиннесса» [марка известного ирландского пива], виски или еще чего-нибудь.

Сколько пинт я мог выпить, когда был моложе? Восемь, девять, десять (пауза)… а потом перейти к водке, ха-ха. Я выдерживал такие нагрузки. В молодости я мог целый день употреблять алкоголь, потом просыпаться и снова идти пить.

Пил ли я в пятницу вечером? Нет, это было после игры. В субботу или воскресенье. Это была другая культура. Сумасшествие.

Культурой, которой я придерживался в «Вест Хэме», была культура питья. Футбол, напитки и ночные клубы. Так я и жил в то время», – сказал Фердинанд.