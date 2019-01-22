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    Фердинанд: «В молодости я мог пить целый день, потом проснуться и идти пить дальше»

    Бывший защитник «Вест Хэма», «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд рассказал о своем пристрастии к алкоголю в молодые годы.

    «В пятницу я шел в магазин быстрого питания, где с и удовольствием выпивал пинту [английская пинта – мера объема, равная почти 0,57 литра] «Гиннесса» [марка известного ирландского пива], виски или еще чего-нибудь.

    Сколько пинт я мог выпить, когда был моложе? Восемь, девять, десять (пауза)… а потом перейти к водке, ха-ха. Я выдерживал такие нагрузки. В молодости я мог целый день употреблять алкоголь, потом просыпаться и снова идти пить.

    Пил ли я в пятницу вечером? Нет, это было после игры. В субботу или воскресенье. Это была другая культура. Сумасшествие.

    Культурой, которой я придерживался в «Вест Хэме», была культура питья. Футбол, напитки и ночные клубы. Так я и жил в то время», – сказал Фердинанд.

    Источник: The Guardian

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    22.01.2019 15:59
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +11

      Лев 701 22 января 2019, 19:34

      Алкаш ё.баный

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2205

      spam2009 22 января 2019, 18:41

      Да я и сейчас так могу. Это называется запой. Роман, 37 годиков

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