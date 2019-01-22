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    Адвокат: «Кокорину могут заменить коленный сустав на искусственный»

    Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, заявил, что нахождение в СИЗО может повлечь серьезные проблемы для здоровья футболиста.

    В феврале прошлого года форвард получил разрыв крестообразных связок и был прооперирован. Ранее Ромашов говорил, что Кокорин может остаться инвалидом, если не будет получать необходимых для восстановления процедуры.

    «У нас появилось недавно неутешительное новое медицинское заключение из футбольного союза России (РФС). Это заключение еще жестче, чем у врачей «Зенита»: у Александра может быть вообще замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный», – сказал Ромашов.

    • В октябре Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.
    • Футболистам были предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».
    • В начале декабря суд продлил арест Кокорина и Мамаева до 8 февраля.

    Источник: ТАСС

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    22.01.2019 15:17
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +5873

      maygli 23 января 2019, 21:45

      Вот почему, как только у нас назовут какого-то игрока лучшим, он сразу начинает скатываться вниз?

      1
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      Рейтинг: +1430

      balam 23 января 2019, 12:15

      в изумрудный город город его .за мозгами

      1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 23 января 2019, 00:03

      заменить то могут !-сможет ли он бегать ? или хотя бы ходить....а вообще конечно как игроку сборной-можно было бы отпускать его на процедуры , например с браслетом !

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 января 2019, 22:30

      ничего страшного что там колено у нас медицина вперёд шагнула раз и новые ноги протезные и к тому же сгибающие на любой угол и градус раздают

      1
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 22 января 2019, 20:58

      и мозг саньку подзаменить не помешало бы)))

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > ZENIT84, 23 января 2019, 00:06

      мозг мог вправить Горлукович , Лужный и другие....а например Валуев только хуже сделает-потому что сам без....!

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 22 января 2019, 19:55

      РФС теперь медицинские заключения даёт? Насколько же выглядит убого медицинский состав Зенита, если не видят то, что видят ребята из РФС.)))

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 22 января 2019, 18:34

      Чего то я не понимаю... Какая связь между коленным суставом и крестами? Вспоминается ситуация когда одного бомжа типа шокером на поле ударили, и они показывали ожог на совсем другой руке ))))))

      1
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > ufos73 22 января 2019, 21:50

      Наверное это все же был ваш игрок, в Зените такого не было.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Вомбат 22 января 2019, 23:05

      Погугли там ржач был, омоновец типа отогнал вашего который на трибуну полез, а потом такой плач подняли, аж ожог какой там степени, правда почему то на другой стороне ))))

      0
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      Рейтинг: +9

      КлимВорошилов 22 января 2019, 18:19

      нда...судя по комментариям-он прав был,когда говорил,что б..дло и баранов,поэтому в ж..пе и живём!из-за ентого отношение ко всему!

      -1
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      Рейтинг: +47

      Dok Hadson 22 января 2019, 17:56

      А когда стулом махал,петух конченный,колено не болело?Заскулила падла!Его опустить надо,чтобы соответствовал своей фамилии КОКОрин.

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 22 января 2019, 17:46

      Замените заодно его тупорылую, баранью голову!!!

      3
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