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  • Адвокат: «Кокорину могут заменить коленный сустав на искусственный»

Адвокат: «Кокорину могут заменить коленный сустав на искусственный»

22 января 2019, 15:17
57

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, заявил, что нахождение в СИЗО может повлечь серьезные проблемы для здоровья футболиста.

В феврале прошлого года форвард получил разрыв крестообразных связок и был прооперирован. Ранее Ромашов говорил, что Кокорин может остаться инвалидом, если не будет получать необходимых для восстановления процедуры.

«У нас появилось недавно неутешительное новое медицинское заключение из футбольного союза России (РФС). Это заключение еще жестче, чем у врачей «Зенита»: у Александра может быть вообще замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный», – сказал Ромашов.

  • В октябре Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.
  • Футболистам были предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».
  • В начале декабря суд продлил арест Кокорина и Мамаева до 8 февраля.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (57)
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Shaitan.
1548160312
Лучше б ему мозги заменили
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VGreen
1548161436
запарили уже пытаться на жалость давить и делать из Кокорина святого. наоборот от этого негатив или, как минимум, раздражение, к нему только растет. Вон у Мамая и его адвокатов как то тише достойней поведение и к нему уже нет такого негатива.
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ArReal
1548163259
Ахаха)))что он несёт?))все кто хоть когда нибудь рвал кресты - только покрутят у виска пальцем))Хочет пожалели , чтоб и отпустили?)))Если осмотреть остальных зеков - у каждого, что нибудь, да найдётся, что терь амнистию всем давать?)))Или поправку в законе сделать, что порванные крестообразные связки приравниваются к состоянию аффекта и по этой причине никого не сажать!?)
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nik55
1548163779
заодно и голову
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Олег Колесов
1548165690
Вместо коленного сустава привязать ножку от стула.После письма из СИЗО в моих глазах он 0.
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кошмарик
1548165721
лучше уж голову заменить... толку будет много больше.. ну и хотя бы маленький кусочек совести пришить..
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Сильвербой
1548168401
Замените заодно его тупорылую, баранью голову!!!
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Dok Hadson
1548168980
А когда стулом махал,петух конченный,колено не болело?Заскулила падла!Его опустить надо,чтобы соответствовал своей фамилии КОКОрин.
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КлимВорошилов
1548170391
нда...судя по комментариям-он прав был,когда говорил,что б..дло и баранов,поэтому в ж..пе и живём!из-за ентого отношение ко всему!
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ufos73
1548171271
Чего то я не понимаю... Какая связь между коленным суставом и крестами? Вспоминается ситуация когда одного бомжа типа шокером на поле ударили, и они показывали ожог на совсем другой руке ))))))
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