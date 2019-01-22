Адвокат: «Кокорину могут заменить коленный сустав на искусственный»

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, заявил, что нахождение в СИЗО может повлечь серьезные проблемы для здоровья футболиста.

В феврале прошлого года форвард получил разрыв крестообразных связок и был прооперирован. Ранее Ромашов говорил, что Кокорин может остаться инвалидом, если не будет получать необходимых для восстановления процедуры.

«У нас появилось недавно неутешительное новое медицинское заключение из футбольного союза России (РФС). Это заключение еще жестче, чем у врачей «Зенита»: у Александра может быть вообще замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный», – сказал Ромашов.