Червиченко: «2018 год выдался для «Спартака» унылым и грустным»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги 2018 года для московского клуба.

«2018-й выдался для «Спартака» унылым и грустным. Не уверен, что следующий сложится лучше для команды в ее нынешнем составе. Появляется много разговоров про чистку, но, когда меняют ради того, чтобы просто поменять, — это не совсем правильно. Например, говорят, что уйдет Александр Самедов. Но кто будет играть вместо него на правом фланге? Альтернатив не видно. Все по-старому: новому тренеру нужны новые игроки. Но нужны ли эти новые футболисты самому клубу — большой вопрос», — сказал Червиченко.