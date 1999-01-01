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    Червиченко: «2018 год выдался для «Спартака» унылым и грустным»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги 2018 года для московского клуба.

    «2018-й выдался для «Спартака» унылым и грустным. Не уверен, что следующий сложится лучше для команды в ее нынешнем составе. Появляется много разговоров про чистку, но, когда меняют ради того, чтобы просто поменять, — это не совсем правильно. Например, говорят, что уйдет Александр Самедов. Но кто будет играть вместо него на правом фланге? Альтернатив не видно. Все по-старому: новому тренеру нужны новые игроки. Но нужны ли эти новые футболисты самому клубу — большой вопрос», — сказал Червиченко.

    • После 17-ти туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
    • В ноябре команду возглавил Олег Кононов.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 06:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14824

      oyabun 23 минуты назад

      Вообще то на правом фланге уже играет вместо Самедова Ломовицкий. Червиченко страдает провалами в памяти?

      0
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      Рейтинг: +3174

      3a zenit 40 минут назад

      скажите спасибо уё б к у под буквой ГЭ-говно типо Денисова.Вот же мудак!

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