Главные новости. «Ливерпуль» – лидер в первом круге АПЛ, гендиректор «Крыльев Советов» подтвердил интерес к Джано

Ташаев не нужен «Динамо». Москвичи просили у «Спартака» денег за возврат игрока.

«Динамо» интересуется хавбеком «Спартака» Поповым.

Наингголан: «Возможно, Тотти попробует вернуть меня в «Рому». Или я должен устроить скандал?»

«Спартак» возьмет двух защитников второй команды и вратаря молодежки на первый зимний сбор.

Гендиректор «Крыльев Советов» подтвердил интерес к Джано.

Полузащитник «Спартака» Пантелеев может перейти в «Рубин».

«Ливерпуль» – лидер в первом круге АПЛ с отрывом в шесть очков. «Тоттенхэм» занял второе место.

У Погба 4 очка по системе «гол+пас» в двух матчах после увольнения Моуринью.