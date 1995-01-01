Главные новости. «Ливерпуль» – лидер в первом круге АПЛ, гендиректор «Крыльев Советов» подтвердил интерес к Джано

Ташаев не нужен «Динамо». Москвичи просили у «Спартака» денег за возврат игрока.
«Динамо» интересуется хавбеком «Спартака» Поповым.
Наингголан: «Возможно, Тотти попробует вернуть меня в «Рому». Или я должен устроить скандал?»
«Спартак» возьмет двух защитников второй команды и вратаря молодежки на первый зимний сбор.
Гендиректор «Крыльев Советов» подтвердил интерес к Джано.
Полузащитник «Спартака» Пантелеев может перейти в «Рубин».
«Ливерпуль» – лидер в первом круге АПЛ с отрывом в шесть очков. «Тоттенхэм» занял второе место.
У Погба 4 очка по системе «гол+пас» в двух матчах после увольнения Моуринью.