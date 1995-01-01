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    «Динамо» интересуется хавбеком «Спартака» Поповым

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов может продолжить карьеру в «Динамо», сообщает Sport inside.

    Бело-голубые могут приобрести 31-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

    По информации источника, хавбек точно покинет «Спартак» в январе.

    Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ростова».

    • Попов перешел в «Спартак» из «Кубани» в июле 2015 года.
    • Всего провел за москвичей 97 матчей, забил мячей и сделал 15 голевых передач.
    • Контракт болгарина с красно-белыми рассчитан до лета 2019 года.

    Источник: Sport inside

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    Сегодня, 14:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1521

      Агасфер 35 минут назад

      Своих продают,а потом побираются-головешки собирают.

      0
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      Рейтинг: +276

      Красный май 59 минут назад

      Примите обратно Ташаева, отдадут вам Попова )

      0
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