«Динамо» интересуется хавбеком «Спартака» Поповым

Своих продают,а потом побираются-головешки собирают.
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов может продолжить карьеру в «Динамо», сообщает Sport inside.
Бело-голубые могут приобрести 31-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.
По информации источника, хавбек точно покинет «Спартак» в январе.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ростова».
- Попов перешел в «Спартак» из «Кубани» в июле 2015 года.
- Всего провел за москвичей 97 матчей, забил мячей и сделал 15 голевых передач.
- Контракт болгарина с красно-белыми рассчитан до лета 2019 года.