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    Ташаев не нужен «Динамо». Москвичи просили у «Спартака» денег за возврат игрока

    Вчера СМИ сообщили, что полузащитник «Спартака» Александр Ташаев может вернуться в «Динамо». «Чемпионат» утверждал, что бело-голубые заинтересованы в аренде 24-летнего футболиста до конца сезона.

    По информации Sport inside, хавбек динамовцам не нужен. Они даже запросили у красно-белых денег за возврат игрока. При этом сам «Спартак» также не нуждается в услугах полузащитника.

    • Ташаев перешел в «Спартак» из «Динамо» летом этого года.
    • Контракт полузащитника с красно-белыми рассчитан до июня 2022 года.
    • В текущем сезоне Ташаев провел за «Спартак» 15 матчей во всех турнирах и забил один гол.

    Источник: Sport inside

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    Сегодня, 12:29
    Комментарии10
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      Рейтинг: +62846

      klifS 13 минут назад

      Что-то я не допонял. Динамо получили деньги за трансфер, а если получат назад игрока, хотят еще денег???
      Будем надеяться Ташаев еще заиграет в Спартаке.

      0
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      Рейтинг: +623

      neim 15 минут назад

      А я как в воду глядел, когда эта иуда переходила в Спартак.
      Всё правильно, лавры Вани Соловьёва покоя не дают.
      Ох, сколько же их ещё будет, этих несчастных ловцов "жемчуга".

      0
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      Рейтинг: +3462

      piligrim1986 32 минуты назад

      опять ересь

      0
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      Рейтинг: +41

      Best_forever 34 минуты назад

      ну а мастера заголовка как всегда - просили! Просят у девки...

      1
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      Рейтинг: +41

      Best_forever 34 минуты назад

      Правильно! С паршивой овцы хоть шерсти клок

      0
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      Рейтинг: +7223

      vladimir-7 35 минут назад

      Ташаев "нагадил" в Динамо, спартак поманил его пальчиком, а перешел
      и получил комбинацию из трех пальцев. Рано возомнил себя супер-
      игроком, переходить нужно полюбовно, а не хлопать дверью.

      3
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      Рейтинг: +3369

      Persona_non_Grata 42 минуты назад

      " Они даже запросили у красно-белых денег за возврат игрока " - это что ? заберем с доплатой ? ))) Ну прям " вождь краснокожих " )))))

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      Рейтинг: +3507

      серега кашин 44 минуты назад

      по моему выглядит странно

      1
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      Рейтинг: +1078

      PNZ1985 1 час назад

      Надо серьезно поработать над собой Сане, иначе, чемодан воказал, Терек

      2
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      Рейтинг: +173

      Elisey13 1 час назад

      Не надо было уходить из Динамо и бегать за деньгами.

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