Ташаев не нужен «Динамо». Москвичи просили у «Спартака» денег за возврат игрока

Что-то я не допонял. Динамо получили деньги за трансфер, а если получат назад игрока, хотят еще денег???
Будем надеяться Ташаев еще заиграет в Спартаке.
Вчера СМИ сообщили, что полузащитник «Спартака» Александр Ташаев может вернуться в «Динамо». «Чемпионат» утверждал, что бело-голубые заинтересованы в аренде 24-летнего футболиста до конца сезона.
По информации Sport inside, хавбек динамовцам не нужен. Они даже запросили у красно-белых денег за возврат игрока. При этом сам «Спартак» также не нуждается в услугах полузащитника.
- Ташаев перешел в «Спартак» из «Динамо» летом этого года.
- Контракт полузащитника с красно-белыми рассчитан до июня 2022 года.
- В текущем сезоне Ташаев провел за «Спартак» 15 матчей во всех турнирах и забил один гол.