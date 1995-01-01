Ташаев не нужен «Динамо». Москвичи просили у «Спартака» денег за возврат игрока

Вчера СМИ сообщили, что полузащитник «Спартака» Александр Ташаев может вернуться в «Динамо». «Чемпионат» утверждал, что бело-голубые заинтересованы в аренде 24-летнего футболиста до конца сезона.

По информации Sport inside, хавбек динамовцам не нужен. Они даже запросили у красно-белых денег за возврат игрока. При этом сам «Спартак» также не нуждается в услугах полузащитника.