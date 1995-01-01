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    «Чемпионат»: «Динамо» заинтересовано в аренде Ташаева

    Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев может вернуться в «Динамо».

    Как сообщает «Чемпионат», бело-голубые заинтересованы в аренде 24-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

    Главный тренер красно-белых Олег Кононов хочет предоставить хавбеку стабильную игровую практику во второй части сезоне в другой команде.

    • Ташаев перешел в «Спартак» из «Динамо» летом этого года.
    • Контракт полузащитника с красно-белыми рассчитан до июня 2022 года.
    • В текущем сезоне Ташаев провел за «Спартак» 15 матчей во всех турнирах и забил один гол.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:41
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1473

      Агасфер 27 секунд назад

      Цирк.

      0
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      Рейтинг: +131

      orlovcar 2 минуты назад

      взять можно. но чтоб даже в заявку на матч не попадал.

      0
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      Рейтинг: +24

      Мудакам 42 минуты назад

      не пригодился, а назад - это уже дерьмецом попахивает

      0
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      Рейтинг: +3454

      piligrim1986 42 минуты назад

      чет не зашел он

      0
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      Рейтинг: +13

      kikujiroDM 53 минуты назад

      пусть по помойкам тусуется теперь,иуда.

      1
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      Рейтинг: +2148

      Спартач80 > kikujiroDM 9 минут назад

      А Динамо,находясь на 12 месте,сейчас что?...

      0
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      Рейтинг: +699

      Бухбух 1 час назад

      Ташаева если и отдавать в аренду, то только не в Динамо. Особенно с учетом того, как он уходил из Динамо в Спартак.

      1
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      Рейтинг: +4204

      derrik2000 > Бухбух 13 минут назад

      А если Динамо само заинтересовано в Ташаеве?
      Я понимаю, что если бы САМ Ташаев изъявил желание уйти в аренду в Динамо, и последнее слово оставалось бы за бело-голубыми?
      А так, как Я понял, сам ФК Динамо заинтересован в аренде Ташаева.
      Почему бы Ташаеву и не поиграть постоянно в основе: опять почувствовать себя одним из лидеров команды, на котором лежит большая ответственность за результат каждого матча?
      В будущем, после аренды, это очень бы ему помогло в Спартаке в плане обретения внутренней уверенности.

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      Рейтинг: +4825

      parevg 1 час назад

      Поддерживаю.

      0
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      Рейтинг: +188

      eaguar 1 час назад

      Кононову виднее .

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