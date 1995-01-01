«Чемпионат»: «Динамо» заинтересовано в аренде Ташаева

Цирк.
Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев может вернуться в «Динамо».
Как сообщает «Чемпионат», бело-голубые заинтересованы в аренде 24-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.
Главный тренер красно-белых Олег Кононов хочет предоставить хавбеку стабильную игровую практику во второй части сезоне в другой команде.
- Ташаев перешел в «Спартак» из «Динамо» летом этого года.
- Контракт полузащитника с красно-белыми рассчитан до июня 2022 года.
- В текущем сезоне Ташаев провел за «Спартак» 15 матчей во всех турнирах и забил один гол.