«Чемпионат»: «Динамо» заинтересовано в аренде Ташаева

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев может вернуться в «Динамо».

Как сообщает «Чемпионат», бело-голубые заинтересованы в аренде 24-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

Главный тренер красно-белых Олег Кононов хочет предоставить хавбеку стабильную игровую практику во второй части сезоне в другой команде.