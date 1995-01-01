Гендиректор «Крыльев Советов» подтвердил интерес к Джано

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал о заинтересованности клуба в услугах полузащитника «Спартака» Джано. Информация об этом появилась в СМИ сегодня.

Ранее сообщалось, что руководство москвичей на рассчитывает на грузина и сказало ему искать новую команду.

«Интерес к Ананидзе у «Крыльев Советов» есть, но будет ли это полноценный трансфер или аренда, я бы пока говорить не хотел. Надеюсь, всех новичков назовем, когда команда соберeтся в Москве», – сказал Шашков.