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    Гендиректор «Крыльев Советов» подтвердил интерес к Джано

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал о заинтересованности клуба в услугах полузащитника «Спартака» Джано. Информация об этом появилась в СМИ сегодня.

    Ранее сообщалось, что руководство москвичей на рассчитывает на грузина и сказало ему искать новую команду.

    «Интерес к Ананидзе у «Крыльев Советов» есть, но будет ли это полноценный трансфер или аренда, я бы пока говорить не хотел. Надеюсь, всех новичков назовем, когда команда соберeтся в Москве», – сказал Шашков.

    • Джано выступает за основную команду красно-белых с июля 2009 года.
    • В текущем сезоне он провел за «Спартак» три матча во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.
    • Контракт хавбека с москвичами рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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