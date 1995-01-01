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    Наингголан: «Возможно, Тотти попробует вернуть меня в «Рому». Или я должен устроить скандал?»

    Полузащитник «Интера» Раджа Наиннголан заявил о желании вернуться в «Рому».

    В твиттере появилась аудиозапись, на которой бельгиец говорит, что, возможно, ему придется устроить скандал ради перехода в римский клуб.

    Ранее миланцы отстранили футболиста от тренировок с командой из-за его опозданий на занятия.

    «Какой ужас... Я хочу вернуться в «Рому». Мама мия, все думают, что я закончил. Но все хорошо. Я всегда показывал свои качества на поле и всегда хранил молчание.

    Так как я друг Тотти, возможно, он попытается вернуть меня в Рим. Или я должен устроить скандал вместо этого?» – сказал Наингголан.

    • Полузащитник перешел в «Интер» из «Ромы» летом этого года за 38 миллионов евро, заключив четырехлетний контракт.
    • В текущем сезоне Наингголан провел за миланцев 15 матчей во всех турнирах и забил три гола.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +877

      Харченко 23 минуты назад

      Да кому ты нужен, разрисованная обезьяна.

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