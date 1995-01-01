Наингголан: «Возможно, Тотти попробует вернуть меня в «Рому». Или я должен устроить скандал?»

Полузащитник «Интера» Раджа Наиннголан заявил о желании вернуться в «Рому».

В твиттере появилась аудиозапись, на которой бельгиец говорит, что, возможно, ему придется устроить скандал ради перехода в римский клуб.

Ранее миланцы отстранили футболиста от тренировок с командой из-за его опозданий на занятия.

«Какой ужас... Я хочу вернуться в «Рому». Мама мия, все думают, что я закончил. Но все хорошо. Я всегда показывал свои качества на поле и всегда хранил молчание.

Так как я друг Тотти, возможно, он попытается вернуть меня в Рим. Или я должен устроить скандал вместо этого?» – сказал Наингголан.