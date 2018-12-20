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    Усманов: «Теперь я помогаю тульскому «Арсеналу»

    Российский миллиардер, бывший держатель миноритарного пакета акций лондонского «Арсенала» Алишер Усманов рассказал, что продолжает помогать спортивным команда. В их число, по его словам, входит и «Арсенал» из Тулы.

    «У меня есть несколько хороших результатов в спорте – мы помогаем и баскетбольным командам. Везде в спорте, где я могу помогать, я помогаю.

    Даже с «Арсеналом» не теряю связь – теперь помогаю российскому «Арсеналу», – цитирует Усманова Forbes.

    • Усманов продал свою часть акций в лондонском «Арсенале» владельцу контрольного пакета Стэну Кронке за 600 миллионов фунтов стерлингов.
    • Российский бизнесмен, несмотря на свою долю участия, не входил в состав правления английского клуба и не принимал никаких решений.
    • Тульский «Арсенал» после 17-ти туров располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

    Источник: Forbes.ru

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    20.12.2018 18:47
    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +518

      ivan-football-fan 3 часа назад

      НЕ В ТУЛУ.
      Полученные от продажи лондонского Арсенала деньги он уже частично вложил в строительство исламского центра в Ташкенте — вклад Усманова составил $100 млн....Еще $100 млн Усманов планирует вложить в программу развития кишлаков, которая реализуется совместно со Всемирным банком. Она будет затрагивать в том числе малую родину бизнесмена Наманганскую область (Усманов родился в городе Чуст). Еще $100 млн миллиардер планирует вложить в «спортивно-инвестиционный проект». При этом, Усманов подчеркнул, что его инвестиции будут ограничиваться только социальной сферой. «Я не хочу заниматься бизнесом ни в России, ни в Узбекистане», — заверил Усманов.

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      Рейтинг: +518

      ivan-football-fan 3 часа назад

      Чушь)))
      Цитирую:
      "...Совладелец USM Holdings Алишер Усманов вложит в проекты в Узбекистане, где он родился, около $300–400 млн к концу следующего года. Об этом миллиардер рассказал в интервью Forbes. Инвестиции будут осуществляться на деньги, полученные от продажи Усмановым доли в футбольном клубе «Арсенал...».

      1
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    • ...
      Рейтинг: +518

      ivan-football-fan 4 часа назад

      "Теперь"...это - ПОСЛЕ ПОПАДАНИЯ НА САНКЦИИ?
      А....раньше чё тулякам не помогал-то? Всё художественных гимнасток спосировал)))) Да в Лондоне бабло держал....

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    • ...
      Рейтинг: +518

      ivan-football-fan 4 часа назад

      А чё вдруг ТАК?
      Может....прищемили чё на западе-то?))))

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      Рейтинг: +518

      ivan-football-fan 4 часа назад

      Расскажи нам, милый толстячок, раздувшийся на бюджетных деньгах, воспитатель кабаевых, сколько "сотен миллионов фунтов" ты вложил в тульский Арсенал?

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      Рейтинг: +821

      Bozigit 4 часа назад

      Рвдует

      1
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      Рейтинг: +2234

      пряник929 5 часов назад

      Прекрасно

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