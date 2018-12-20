Усманов: «Теперь я помогаю тульскому «Арсеналу»

НЕ В ТУЛУ.
Полученные от продажи лондонского Арсенала деньги он уже частично вложил в строительство исламского центра в Ташкенте — вклад Усманова составил $100 млн....Еще $100 млн Усманов планирует вложить в программу развития кишлаков, которая реализуется совместно со Всемирным банком. Она будет затрагивать в том числе малую родину бизнесмена Наманганскую область (Усманов родился в городе Чуст). Еще $100 млн миллиардер планирует вложить в «спортивно-инвестиционный проект». При этом, Усманов подчеркнул, что его инвестиции будут ограничиваться только социальной сферой. «Я не хочу заниматься бизнесом ни в России, ни в Узбекистане», — заверил Усманов.
Российский миллиардер, бывший держатель миноритарного пакета акций лондонского «Арсенала» Алишер Усманов рассказал, что продолжает помогать спортивным команда. В их число, по его словам, входит и «Арсенал» из Тулы.
«У меня есть несколько хороших результатов в спорте – мы помогаем и баскетбольным командам. Везде в спорте, где я могу помогать, я помогаю.
Даже с «Арсеналом» не теряю связь – теперь помогаю российскому «Арсеналу», – цитирует Усманова Forbes.
- Усманов продал свою часть акций в лондонском «Арсенале» владельцу контрольного пакета Стэну Кронке за 600 миллионов фунтов стерлингов.
- Российский бизнесмен, несмотря на свою долю участия, не входил в состав правления английского клуба и не принимал никаких решений.
- Тульский «Арсенал» после 17-ти туров располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.