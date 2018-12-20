Усманов: «Теперь я помогаю тульскому «Арсеналу»

Российский миллиардер, бывший держатель миноритарного пакета акций лондонского «Арсенала» Алишер Усманов рассказал, что продолжает помогать спортивным команда. В их число, по его словам, входит и «Арсенал» из Тулы.

«У меня есть несколько хороших результатов в спорте – мы помогаем и баскетбольным командам. Везде в спорте, где я могу помогать, я помогаю.

Даже с «Арсеналом» не теряю связь – теперь помогаю российскому «Арсеналу», – цитирует Усманова Forbes.