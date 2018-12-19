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    Вице-премьер Голодец: «Надеюсь, новый глава РФС поднимет футбол в России»

    Вице-премьер России Ольга Голодец, курирующая в кабинете министров спорт, прокомментировала уход коллеги Виталия Мутко с поста президента РФС. Женщина возлагает надежды на нового руководителя.

    «Принято важное решение, которое ляжет в основу дальнейшего развития футбола в нашей стране. Хочется поблагодарить Виталия Леонтьевича Мутко за все те усилия, которые он предпринял для достижения результатов в отечественном футболе.

    Я надеюсь, что новый руководитель РФС, который будет избран на полностью свободном голосовании, поднимет футбол в России на новый уровень. Сегодня для этого созданы все предпосылки», – цитирует Голодец телеканал «360».

    Исполняющим обязанности президента РФС назначен Сергей Прядкин.

    Источник: Телеканал «360»

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    19.12.2018 19:57
    Комментарии7
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      Рейтинг: +222

      амани 1 час назад

      Вот это даааа...вице-премьер отправляет наш футбол на АВОСЬ!....все у них там , авось пройдет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +158

      nik_59 13 часов назад

      Что за уровень?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27590

      Полная Канистра 13 часов назад

      предпосылки????? бабе лишь бы ляпнуть и отвязаться

      3
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      ...
      Рейтинг: +330

      balam > Полная Канистра 2 часа назад

      баба-дура. мудко уже поднял..или нет? я уже запутался

      0
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      Рейтинг: +5155

      Eddyson 14 часов назад

      Значит ли это, что Голодец полагает, что мутко, несмотря на "...усилия, которые он предпринял для достижения результатов...", поднять всё-таки на новый уровень не сумел? Как бы перзидент Урала на нее не осерчал после этого.
      И о каких "предпосылках" толкует эта мадам?
      А слова о "полностью свободном голосовании" это вообще нечто.

      5
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      Рейтинг: +1421

      Агасфер 14 часов назад

      Щас! Поменяли Муткина на Прядкина...Ой,запутался :Мутко -на Прядко!

      1
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      Рейтинг: +1012

      Сержтир 14 часов назад

      С начало надо поднять уровень жизни народа,и уровень и интерес поднимится соответственно.

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