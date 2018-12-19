Вице-премьер Голодец: «Надеюсь, новый глава РФС поднимет футбол в России»

Вице-премьер России Ольга Голодец, курирующая в кабинете министров спорт, прокомментировала уход коллеги Виталия Мутко с поста президента РФС. Женщина возлагает надежды на нового руководителя.

«Принято важное решение, которое ляжет в основу дальнейшего развития футбола в нашей стране. Хочется поблагодарить Виталия Леонтьевича Мутко за все те усилия, которые он предпринял для достижения результатов в отечественном футболе.

Я надеюсь, что новый руководитель РФС, который будет избран на полностью свободном голосовании, поднимет футбол в России на новый уровень. Сегодня для этого созданы все предпосылки», – цитирует Голодец телеканал «360».

Исполняющим обязанности президента РФС назначен Сергей Прядкин.