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    Экс-директор «Тосно» Матюшенко: «Мутко не виноват, что при нем банкротились клубы»

    Бывший генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко отреагировал на уход Виталия Мутко с поста президента РФС. Экс-функционер считает, что политик не виноват в банкротстве российских клубов.

    «При Мутко в РФС всe разрешилось. Организация вышла из кризиса, можно сказать, что в ноль, возможно, даже в прибыль.

    Банкротство клубов – это не его вина. Тут скорее наше общее экономическое положение в стране играет роль. А при Виталии Леонтьевиче, повторюсь, наоборот, всe выровнялось», – считает Матюшенко.

    Исполняющим обязанности президента РФС назначен Сергей Прядкин.

    Источник: «Чемпионат»

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    19.12.2018 19:09
    Комментарии2
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      Рейтинг: +222

      амани 58 минут назад

      Зла на этих подлиз не хватает, а кто виноват, если он руководил ?.....тогда, покажите кто виноват?.....

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      Рейтинг: +512

      ivan-football-fan 10 часов назад

      Был на РФС- банкротились клубы... Поставили "на строительство" - обанкротятся застройщики.... Рогозин был "на космосе" - просрали космос Маску.... Миллер встал на Газпром - компания рекордно обесценилась.. Взялись за реформу пенсионной системы много лет назад....Результат даже назвать приличным словом невозможно... Как заговорённые диверсифицируют экономику и просто упёрлись в зависимость от нефти и газа уже рогом.... Развивали средний класс и предприниматльство и ДОБИЛИ УЖЕ ПОСЛЕДНЕГО НЕЗАВИСИМОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ СВОИМ НДСом И МОНОПОЛИЯМИ ДРУЖКОВ .... И НИКТО НИ В ЧЁМ НЕ ВИНОВАТ ИЗ ВВПУТОВ... Они тут так... ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО СТРАНЕ ВЫШЛИ... И ГУЛЯЮТ УЖЕ ЛЕТ 20-ТЬ...

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