Экс-директор «Тосно» Матюшенко: «Мутко не виноват, что при нем банкротились клубы»

Бывший генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко отреагировал на уход Виталия Мутко с поста президента РФС. Экс-функционер считает, что политик не виноват в банкротстве российских клубов.

«При Мутко в РФС всe разрешилось. Организация вышла из кризиса, можно сказать, что в ноль, возможно, даже в прибыль.

Банкротство клубов – это не его вина. Тут скорее наше общее экономическое положение в стране играет роль. А при Виталии Леонтьевиче, повторюсь, наоборот, всe выровнялось», – считает Матюшенко.

Исполняющим обязанности президента РФС назначен Сергей Прядкин.