Ловчев: «Перерыв на зиму для «Спартака» – манна небесная»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение об игре красно-белых в матче 1/4 финала Кубка России против «Урала» (1:1). По мнению Ловчева, предстоящий зимний перерыв будет крайне полезен московской команде.

«Спартак» играл плохо. Что-то ведь должно было остаться от Карреры, хотя бы физическое состояние, но нет. Сейчас если «Спартак» что-то и может, то только в начале игры за счет настроя. И моментов в первом тайме было довольно много.

А дальше — пожар в обороне. Вспомните, как гол забивал «Урал». После подачи с фланга три защитника стояли сами по себе плюс Адриано, а забивал Ильин. Уже замучился говорить, что такие подачи в штрафную «Спартака» — уже полгола. Игроки должны быть разобраны — это же элементарно. Но единственный футболист соперника стоит один — и забивает!

Вот почему перерыв на зиму для «Спартака» с новым тренером — манна небесная. Сейчас наработать что-то практически невозможно. Пока можно просто создавать настроение, а отработать действия при стандартах, поработать как следует над переходом из обороны в атаку — вряд ли. И еще, «Спартак» много катает мяч поперек поля, давая отдыхать сопернику. Так не должна действовать команда, претендующая на что-либо», — сообщил Ловчев.

Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

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