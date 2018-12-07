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    Ловчев: «Перерыв на зиму для «Спартака» – манна небесная»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение об игре красно-белых в матче 1/4 финала Кубка России против «Урала» (1:1). По мнению Ловчева, предстоящий зимний перерыв будет крайне полезен московской команде.

    «Спартак» играл плохо. Что-то ведь должно было остаться от Карреры, хотя бы физическое состояние, но нет. Сейчас если «Спартак» что-то и может, то только в начале игры за счет настроя. И моментов в первом тайме было довольно много.

    А дальше — пожар в обороне. Вспомните, как гол забивал «Урал». После подачи с фланга три защитника стояли сами по себе плюс Адриано, а забивал Ильин. Уже замучился говорить, что такие подачи в штрафную «Спартака» — уже полгола. Игроки должны быть разобраны — это же элементарно. Но единственный футболист соперника стоит один — и забивает!

    Вот почему перерыв на зиму для «Спартака» с новым тренером — манна небесная. Сейчас наработать что-то практически невозможно. Пока можно просто создавать настроение, а отработать действия при стандартах, поработать как следует над переходом из обороны в атаку — вряд ли. И еще, «Спартак» много катает мяч поперек поля, давая отдыхать сопернику. Так не должна действовать команда, претендующая на что-либо», — сообщил Ловчев.

    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Телеграм-канал Евгения Ловчева

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    07.12.2018 06:40
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 7 декабря 2018, 12:53

      Приходил бы на базу Спартака и подсказал как надо играть в обороне.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > zigbert 7 декабря 2018, 19:05

      Он уже помог однажды...А было это в 1976г.

      1
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      ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert > ribavadim 7 декабря 2018, 19:27

      А потом сбежал.

      2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > zigbert 7 декабря 2018, 20:06

      Да-а-а... В тот год хоккейный СПАРТАК преподнёс своим болельщикам настоящий подарок!!! А футбольный СПАРТАК отправился покорять пердив...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 7 декабря 2018, 10:44

      Это ещё вопрос спорный.Могут "пойти налево",а могут-направо.Единственный плюс формата "осень-весна"-то,что два разрыва в игре не дают представления о ом.в каком состоянии команды подойдут к началу нового цикла.А ведь идея была "синхронизировать" наш с европейскими.Результат для всех очевиден,по-моему.

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 7 декабря 2018, 10:37

      Не люблю клуб "старперов", но сейчас все по делу!

      3
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 7 декабря 2018, 10:06

      Да всем манна..
      кроме быков..
      вот им бы лучше и не останавливаться...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3438

      violator20 7 декабря 2018, 09:17

      В последнее время все одно и то же. Все что плохое в Спартаке, это наследие от Карреры, все хорошее это новый тренер. Очень удобно теперь все списывать на Массимо.(((

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 декабря 2018, 09:01

      Для футболистов РПЛ манна небесная не зимний перерыв, а мани, мани, маниии...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 декабря 2018, 08:56

      Еще бы Ловчев не появлялся бы на ТВ, вот была бы манна для зрителей.

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > vladimir-7 7 декабря 2018, 09:36

      Почему? Всё по делу.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > александр п 7 декабря 2018, 11:46

      Старый стал, его трясет от нерв, кричит, прерывает и
      не может не сказать о своем величии в футболе. Раньше
      выступал прилично и старался объективно написать, а
      сейчас, то так напишет, то на 180 градусов наоборот.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > vladimir-7 7 декабря 2018, 11:49

      Не замечал,имхо адекватный ,бывалый футбольный человек,мне его мнение интересно.Потому что я не играл на топ-уровне и не тренировал .

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      Рейтинг: +7975

      Томик > vladimir-7 19 января 2019, 08:17

      Бред

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      Рейтинг: +33712

      oyabun 7 декабря 2018, 07:35

      Очень верно замечено про катание мяча поперек поля. В матче с Уралом это особенно заметно было. Крайне тупые бесполезные действия. Особенно обидно видеть подобные перепасовки от любимой команды на фоне игры того же Арсенала в матче с Зенитом, где туляки нисколько не робея, быстрыми вертикальными пасами доставляли мяч до штрафной Зенита. Очень надеюсь, что Кононов сможет привить подобную тактику и Спартаку. И перерыв ему в помошь!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > oyabun 7 декабря 2018, 12:01

      Тут дело не столько в тактике,сколько в физической готовности и умении делать длинные передачи.Иначе приходится пешком выходить из обороны ,отдавая мяч ближнему .

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      Рейтинг: +33712

      oyabun > александр п 7 декабря 2018, 13:07

      Соглашусь с вами по части физической готовности. Ну а делать длинные передачи, думаю Спартак не хуже туляков умеет.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > oyabun 7 декабря 2018, 13:17

      Передача должна быть не только длинной,но и быстрой и точной.В Спартаке их только Фернандо может выполнять,когда в хорошей форме.

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      Рейтинг: +33712

      oyabun > александр п 7 декабря 2018, 13:19

      При просмотре игр замечаю, что Джикия тоже частенько стал пробовать делать длинные передачи, но вот с точностью у него пока не очень. Пожалуй здесь еще Роман Еременко большой мастер, но эти его застарелые травмы..

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      александр п > oyabun 7 декабря 2018, 13:24

      Роман безусловно да, передачи конечно нужно тренировать,но имхо это талант.Например Бэкхем,его кроссы на 40 метров были гениальны.

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      Рейтинг: +33712

      oyabun > александр п 7 декабря 2018, 14:09

      ..или ювелирные пасы Модрича сейчас )

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