Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч впервые за 45 дней

Стал известен состав «Валенсии» на ответный матч 1/16 финала Кубка Испании против «Эбро». Россиянин Денис Черышев остался в запасе – он восстановился от травмы. Последний раз хавбек выходил на поле в официальных играх 20 октября.

«Валенсия»: Доменек, Пиччини, Везо Дьакаби, Латторе, Ферран, Рачич, Кондогбия, Кан Ин, Гамейро, Батшуайи.

Запасные: Нету, Гайя, Паулиста, Солер, Черышев, Парехо, Бланко.

Встреча начнется в 21:30 по Москве на валенсийском стадионе «Месталья».

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