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    Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч впервые за 45 дней

    Стал известен состав «Валенсии» на ответный матч 1/16 финала Кубка Испании против «Эбро». Россиянин Денис Черышев остался в запасе – он восстановился от травмы. Последний раз хавбек выходил на поле в официальных играх 20 октября.

    «Валенсия»: Доменек, Пиччини, Везо Дьакаби, Латторе, Ферран, Рачич, Кондогбия, Кан Ин, Гамейро, Батшуайи.

    Запасные: Нету, Гайя, Паулиста, Солер, Черышев, Парехо, Бланко.

    Встреча начнется в 21:30 по Москве на валенсийском стадионе «Месталья».

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Твиттер «Валенсии»

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    04.12.2018 21:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега 4 декабря 2018, 22:27

      Загадочное так заголовок) как будто его специально не допускали а не из-за травмы

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 декабря 2018, 21:46

      Не мудрено при его травматичности. Удачи в дальнейшем Денису.

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