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    • Клубы РПЛ заработали за участие игроков в ЧМ-2018 более 10 миллионов – это шестой показатель. Лидирует АПЛ

    Клубы РПЛ заработали за участие игроков в ЧМ-2018 более 10 миллионов – это шестой показатель. Лидирует АПЛ

    ФИФА опубликовала информацию о том, сколько денег получили клубы за участие футболистов в чемпионате мира-2018. Больше всего начислений получили представители АПЛ – 37,4 миллиона долларов. Рекордсменом является «Манчестер Сити» (5 миллионов).

    Клубы РПЛ заработали 10,3 миллиона. Это шестой показатель среди всех чемпионатов. Из наших команд лидирует «Зенит» (1,82 миллиона долларов).

    Указанные цифры – это компенсация клубам за участие футболистов. В частности, в нее включена страховка здоровья игроков.

    Источник: ФИФА

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    04.12.2018 20:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +482

      Vratarь 4 декабря 2018, 22:01

      Скоро за воздух будут деньги перечислять. "Барселона" подышала заграничным воздухом - УЕФА выплатила компенсацию

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      Рейтинг: +799

      амани 4 декабря 2018, 20:50

      такие деньги , а где-же развитие, детские школы ?...что , все себе Мутак забирает до сих пор?....

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