Клубы РПЛ заработали за участие игроков в ЧМ-2018 более 10 миллионов – это шестой показатель. Лидирует АПЛ

ФИФА опубликовала информацию о том, сколько денег получили клубы за участие футболистов в чемпионате мира-2018. Больше всего начислений получили представители АПЛ – 37,4 миллиона долларов. Рекордсменом является «Манчестер Сити» (5 миллионов).

Клубы РПЛ заработали 10,3 миллиона. Это шестой показатель среди всех чемпионатов. Из наших команд лидирует «Зенит» (1,82 миллиона долларов).

Указанные цифры – это компенсация клубам за участие футболистов. В частности, в нее включена страховка здоровья игроков.