Главные новости дня. Дзюба – лучший игрок сборной в Лиге наций, Фернандеш судился с «Локомотивом»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    21.11.2018 21:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7031

      mamba9090909 22 ноября 2018, 09:30

      Запорол кучу моментов в игре со шведами и стал лучшим игроком?!!!!! БРАВО!!!!!

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