Главные новости дня. Дзюба – лучший игрок сборной в Лиге наций, Фернандеш судился с «Локомотивом»

Уткин: «С «Первого канала» меня убрали по звонку высокопоставленного сотрудника администрации президента».

Болельщики признали Дзюбу лучшим игроком сборной России в Лиге наций.

Фернандеш пытался отсудить у «Локомотива» 6 миллионов. При этом хавбек регулярно играл в основе.

Кокорин и Мамаев перечислили деньги избитому ими водителю Соловчуку.

ФА ужесточит лимит на легионеров в АПЛ независимо от выхода Великобритании из ЕС.

Запрет на продажу пива на стадионах могут снять к старту следующего сезона.

Тренеры и руководители клубов РПЛ выступили за внедрение VAR.

«Зенит» вновь сделает предложение по игроку «Милана» Лаксальту.

Третий клубный европейский турнир может появиться после 2024 года.