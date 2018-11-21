Главные новости дня. Дзюба – лучший игрок сборной в Лиге наций, Фернандеш судился с «Локомотивом»

Запорол кучу моментов в игре со шведами и стал лучшим игроком?!!!!! БРАВО!!!!!
Уткин: «С «Первого канала» меня убрали по звонку высокопоставленного сотрудника администрации президента».
Болельщики признали Дзюбу лучшим игроком сборной России в Лиге наций.
Фернандеш пытался отсудить у «Локомотива» 6 миллионов. При этом хавбек регулярно играл в основе.
Кокорин и Мамаев перечислили деньги избитому ими водителю Соловчуку.
ФА ужесточит лимит на легионеров в АПЛ независимо от выхода Великобритании из ЕС.
Запрет на продажу пива на стадионах могут снять к старту следующего сезона.
Тренеры и руководители клубов РПЛ выступили за внедрение VAR.
«Зенит» вновь сделает предложение по игроку «Милана» Лаксальту.
Третий клубный европейский турнир может появиться после 2024 года.