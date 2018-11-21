Запрет на продажу пива на стадионах могут снять к старту следующего сезона

Российский футбольный союз (РФС), лига и клубы находят поддержку во многих инстанциях относительно снятия запрета на продажу пива на спортивных объектах.

«Работа в этом направлении ведется. РФС, Премьер-лига и клубы находят поддержку во многих инстанциях. Пока рано говорить, когда будет принято решение, но, если оно состоится к началу следующего сезона, будет здорово», – рассказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 1 января 2005 года. Он был снят на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.