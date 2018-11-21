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    Запрет на продажу пива на стадионах могут снять к старту следующего сезона

    Российский футбольный союз (РФС), лига и клубы находят поддержку во многих инстанциях относительно снятия запрета на продажу пива на спортивных объектах.

    «Работа в этом направлении ведется. РФС, Премьер-лига и клубы находят поддержку во многих инстанциях. Пока рано говорить, когда будет принято решение, но, если оно состоится к началу следующего сезона, будет здорово», – рассказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

    Запрет на продажу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 1 января 2005 года. Он был снят на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

    Источник: «Р-Спорт»

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    21.11.2018 10:08
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1532

      starche 21 ноября 2018, 22:24

      Какой псих до такого додумался!? Видимо хорошо поднесли пивные бароны........

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      Рейтинг: +843

      Князев 21 ноября 2018, 19:57

      Мало того, что современное пиво ВРЕДНО ВООБЩЕ им ещё хотят спаивать активное мужское население страны. Одумайтесь, руководители РПЛ. Жадности олигархов-либерастов нет предела!!!

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 21 ноября 2018, 15:21

      Как удобно. Что бы сборная играла - ввели лимит. Не заиграла - натурализировали иностранцев.
      На стадион не ходят из-за скучной игры - А давайте их пивом напоим.)
      А как КДК на этом заработает?? Мм-м-ммм... Теперь не только фанаты матом орать будут, но и пьяные неадекваты. Сколько же можно будет штрафов напечатать.)))

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Владислав Vlad 21 ноября 2018, 16:24

      Не адекватов в чёрный список и не пускать на стадион.

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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 21 ноября 2018, 14:15

      На стадионе Краснодар продают пиво , правда безалкогольное. А нормальное только для ВИП . У нас в России стоит разрешить и на стадионах сразу будут свиньи , у нас же нет выпить для настроения , у нас надо нажраться , ведь по другому команду не поддержишь . Сейчас семьями ходят . А на Чм что , там пофиг все равно мало кто понимает иностранный мат ))

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Vladimir93rus 21 ноября 2018, 16:25

      Ниже предложили ,отдельные трибуны для пьющих.

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      Рейтинг: +67857

      portero > Vladimir93rus 21 ноября 2018, 17:36

      раньше то продавали, причем в стекле и никто бутылки на поле не кидал, потому как знали наказание будет серьезное и не проскочит спрятаться.

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 21 ноября 2018, 13:19

      Здесь все предельно просто - кто то хочет погреть на этом руки.

      6
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      Рейтинг: +3609

      александр п > zigbert 21 ноября 2018, 16:21

      Клубы денег заработают,ведь народу больше пойдёт однозначно.

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > александр п 21 ноября 2018, 16:33

      Вопрос спорный напиться можно и не на футболе.

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      Рейтинг: +483

      headdevil 21 ноября 2018, 12:45

      Тогда надо отдельно делать семейные сектора, где запрещено пить!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > headdevil 21 ноября 2018, 16:23

      Места на наших стадионах полно,можно целые трибуны выделять без проблем.Но одним пивом проблем не решить.Нужны закрытые манежи ,что бы было комфортно болеть в любую погоду.

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      Рейтинг: +718

      ДВС 21 ноября 2018, 12:37

      Надеюсь тогда ФФП российских клубов будет обеспечен сполна.

      0
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      Рейтинг: +261

      salexeich 21 ноября 2018, 11:32

      Как это ни странно, но на всех новых стадионах после чемпионата мира, даже в ФНЛ, продают пиво BAD во время матча - сам видел.

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      Рейтинг: +67857

      portero > salexeich 21 ноября 2018, 17:37

      сейчас безалкогольное продают.
      для господ можно и коньяк и всё.....

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 ноября 2018, 11:29

      увеличится выручка клубов и число болельщиков на матчах

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 21 ноября 2018, 10:45

      Резко подскочит посещаемость.

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