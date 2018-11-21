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    ФА ужесточит лимит на легионеров в АПЛ независимо от выхода Великобритании из ЕС

    Футбольная ассоциация Англии сократит количество легионеров в заявке клубов АПЛ.

    Планируется, что число иностранцев в заявке на сезон из 25-ти человек уменьшится с 17-ти до 13-ти позиций независимо от выхода Великобритании из Европейского союза, сообщает The Guardian.

    Клубы недовольны ужесточением лимита, но не могут возразить, так как в противном случае ФА может усилить требования к игрокам из Евросоюза.

    Сейчас к легионерам из ЕС применяются облегченные требования. Игрокам из других стран требуется разрешение на работу, которое можно получить, если игрок проводит более 65% матчей за национальную сборную в течение календарного года или же если клуб сможет обосновать необходимость конкретного футболиста.

    На данный момент максимальная квота на легионеров заполнена у «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити». Еще у четырех клубов, включая «Ливерпуль» и «Челси», в заявке числится 16 игроков из других стран.

    Источник: The Guardian

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    21.11.2018 13:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 ноября 2018, 17:39

      Хозяевам клуба и менеджменту на интересы сборной страны глубоко всё равно. А футбольная федерация Англии не может оставаться в стороне.

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 21 ноября 2018, 16:58

      Ну так немного подрихтовали.

      2
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      Рейтинг: +54

      stop_clowns 21 ноября 2018, 14:53

      Для топ-клубов АПЛ это как сигнал "Срочно скупать местных игроков", а для легионеров-лавочников - соглашаться на нынешние долгосрочные предложения.

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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 21 ноября 2018, 14:53

      и вот они пойдут по нашему пути и скоро АПЛ никому не будет интересна

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Garrincha58 21 ноября 2018, 15:49

      Ну не скажи. У них лимит хотя бы продуман и в матче вообще могут играть все легионеры. У нас же можешь хоть всю команду забить легионерами, но на матч должны выйти 6 россиян.
      Разные направления и задачи разные.

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