ФА ужесточит лимит на легионеров в АПЛ независимо от выхода Великобритании из ЕС

Футбольная ассоциация Англии сократит количество легионеров в заявке клубов АПЛ.

Планируется, что число иностранцев в заявке на сезон из 25-ти человек уменьшится с 17-ти до 13-ти позиций независимо от выхода Великобритании из Европейского союза, сообщает The Guardian.

Клубы недовольны ужесточением лимита, но не могут возразить, так как в противном случае ФА может усилить требования к игрокам из Евросоюза.

Сейчас к легионерам из ЕС применяются облегченные требования. Игрокам из других стран требуется разрешение на работу, которое можно получить, если игрок проводит более 65% матчей за национальную сборную в течение календарного года или же если клуб сможет обосновать необходимость конкретного футболиста.

На данный момент максимальная квота на легионеров заполнена у «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити». Еще у четырех клубов, включая «Ливерпуль» и «Челси», в заявке числится 16 игроков из других стран.