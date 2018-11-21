Уткин: «С «Первого канала» меня убрали по звонку высокопоставленного сотрудника администрации президента»

Комментатор Василий Уткин рассказал о причинах своего ухода с «Первого канала» во время чемпионата мира-2018. Перед началом ЧМ Уткин подписал контракт с телеканалом, но покинул его, отработав всего на одном матче турнира.

«Не люблю ситуации, когда с тобой что-то произошло без твоего участия, а тебе это надо объяснять. Каким-то людям не понравилось, что я работаю на Первом канале, и они сделали так, чтобы я там не работал. Звоночек был, что там говорить.

Знаю людей, которые звонили. Это высокопоставленный сотрудник администрации президента. Но нет смысла относиться к нему как к врагу. Он функция», – сказал Уткин в шоу рэпера Басты GAZLIVE на YouTube-канале ТО «Gazgolder».