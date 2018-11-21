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    Уткин: «С «Первого канала» меня убрали по звонку высокопоставленного сотрудника администрации президента»

    Комментатор Василий Уткин рассказал о причинах своего ухода с «Первого канала» во время чемпионата мира-2018. Перед началом ЧМ Уткин подписал контракт с телеканалом, но покинул его, отработав всего на одном матче турнира.

    «Не люблю ситуации, когда с тобой что-то произошло без твоего участия, а тебе это надо объяснять. Каким-то людям не понравилось, что я работаю на Первом канале, и они сделали так, чтобы я там не работал. Звоночек был, что там говорить.

    Знаю людей, которые звонили. Это высокопоставленный сотрудник администрации президента. Но нет смысла относиться к нему как к врагу. Он функция», – сказал Уткин в шоу рэпера Басты GAZLIVE на YouTube-канале ТО «Gazgolder».

    Источник: YouTube-канал ТО «Gazgolder»

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    21.11.2018 17:43
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 11:03

      Уткин конечно мастер острого словца ,за это он и поплатился.

      3
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      Рейтинг: +14

      JohnSmith 22 ноября 2018, 10:06

      Дартаньян в общем. Которого преследуют по личному приказу кардинала :)

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 21 ноября 2018, 22:42

      Короче, рэволюционерррр!!!

      3
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      Рейтинг: +71

      Slemanort 21 ноября 2018, 20:41

      Он враг Канделаки, а у нее друзей наверху хватает

      1
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      Рейтинг: +709

      monser08 > Slemanort 21 ноября 2018, 21:04

      Она что любит снизу?

      -1
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      Рейтинг: +2104

      upiter622 21 ноября 2018, 20:10

      Хоть и фамилия у тебя птичья,но ты не птица высокого полета!

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 ноября 2018, 20:04

      ну не может он язык в клюве держать

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      Рейтинг: +148

      Aviator 21 ноября 2018, 19:58

      По звонку Трампа что ли? А чего не самого Путина? Низковато утище летает что-то.

      1
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      Рейтинг: +843

      Князев 21 ноября 2018, 19:43

      Я бы тебя убрал бы вообще с радио и телевидения.

      -1
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      Рейтинг: +885

      kliker 21 ноября 2018, 19:36

      В России Президент отвечает за внешнюю политику и МИД - его епархия.
      А Вася, помнится, какую-то пургу на первом государственном канале нёс про Исландию. Реакция понятна. Хоччешь нести пургу про другие страны - болтай на своём частном канале ютуба, а не на госканале.

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      Рейтинг: +885

      kliker > borusse 22 ноября 2018, 01:59

      Про армию, спецслужбы, росгвардию, полицию - не знаю, надо гуглить. Но помнится, президент, а не премьер, утверждает генералов в разных должностях.

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      Рейтинг: +290

      Pablo845 21 ноября 2018, 19:09

      Слишком много чесал языком......

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