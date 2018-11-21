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    Третий клубный европейский турнир может появиться после 2024 года

    Представитель Ассоциации европейских клубов и президент «Ювентуса» Андреа Аньелли рассказал, что новый международный клубный турнир под эгидой УЕФА будет создан не ранее 2024 года.

    «Мы трудились над разработкой третьего европейского клубного турнира, сейчас ждем одобрения этой идеи от Исполнительного комитета в декабре. В том случае, если наш проект будет одобрен, то турнир появится после 2024 года.

    Если же заглянуть немного вперед, то наша задача – изменить нынешний международный календарь. Нам нужно организовать все так, чтобы чемпионаты стран соответствовали международным турнирам.

    Для этого надо изучить проблемы работы трансферных окон, найти баланс между внутренними и международными соревнованиями, оставить в календаре промежутки для отдыха.

    В том случае, когда все это будет решено, то мы сможем выбрать формат нового турнира», – заявил Аньелли.

    Накануне президент УЕФА Александер Чеферин назвал фикцией создание европейской суперлиги из топ-клубов.

    Источник: Football Italia

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    21.11.2018 09:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 22 ноября 2018, 10:06

      что за турнир

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 21 ноября 2018, 16:13

      Что еще за новый турнир?
      Уж лучше бы Кубок Кубков восстановили.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 21 ноября 2018, 11:48

      Хватаем и того что есть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1164

      Karpathian 21 ноября 2018, 11:06

      а смысл?

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 21 ноября 2018, 10:46

      Суперлигу конечно не надо , а вот какой нибудь третий , как раньше , почему бы и нет )

      0
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов > сапёр75 21 ноября 2018, 12:17

      Это за кубок Ярмарок ? Можно было-бы, но не такой объемный,а разыгрывать за один сезон,ведь турниров разных полным-полно.

      2
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