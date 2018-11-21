Третий клубный европейский турнир может появиться после 2024 года

Представитель Ассоциации европейских клубов и президент «Ювентуса» Андреа Аньелли рассказал, что новый международный клубный турнир под эгидой УЕФА будет создан не ранее 2024 года.

«Мы трудились над разработкой третьего европейского клубного турнира, сейчас ждем одобрения этой идеи от Исполнительного комитета в декабре. В том случае, если наш проект будет одобрен, то турнир появится после 2024 года.

Если же заглянуть немного вперед, то наша задача – изменить нынешний международный календарь. Нам нужно организовать все так, чтобы чемпионаты стран соответствовали международным турнирам.

Для этого надо изучить проблемы работы трансферных окон, найти баланс между внутренними и международными соревнованиями, оставить в календаре промежутки для отдыха.

В том случае, когда все это будет решено, то мы сможем выбрать формат нового турнира», – заявил Аньелли.

Накануне президент УЕФА Александер Чеферин назвал фикцией создание европейской суперлиги из топ-клубов.