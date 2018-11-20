Президент УЕФА: «Создание суперлиги – это фикция»

Президент УЕФА Александер Чеферин назвал фикцией создание европейской суперлиги из топ-клубов.

«Этого не произойдет. На этом все. Это все фикция. Признаюсь, у нас есть некоторые идеи, но я могу гарантировать, что о суперлиге не может быть и речи.

Мы хотим давать возможность всем клубам участвовать в европейских турнирах», – сказал Чеферин.

Ранее глава голландской федерации футбола Михаэл ван Прааг назвал слухи о создании суперлиги рычагом давления руководства «Реала» на УЕФА.