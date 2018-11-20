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    Президент УЕФА: «Создание суперлиги – это фикция»

    Президент УЕФА Александер Чеферин назвал фикцией создание европейской суперлиги из топ-клубов.

    «Этого не произойдет. На этом все. Это все фикция. Признаюсь, у нас есть некоторые идеи, но я могу гарантировать, что о суперлиге не может быть и речи.

    Мы хотим давать возможность всем клубам участвовать в европейских турнирах», – сказал Чеферин.

    Ранее глава голландской федерации футбола Михаэл ван Прааг назвал слухи о создании суперлиги рычагом давления руководства «Реала» на УЕФА.

    Источник: BBC

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    20.11.2018 09:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 20 ноября 2018, 09:55

      УЕФА вот это настоящая фикция в современном футболе!

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