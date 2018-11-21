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    Кокорин и Мамаев перечислили деньги избитому ими водителю Соловчуку

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев перевели деньги на счет водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

    8 октября футболисты в компании своих друзей избили Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму, перелом костей носа и ушиб мягких тканей лица. В настоящее время они находятся под стражей в СИЗО «Бутырка». Против игроков выдвинуты обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    «В материальном плане вопрос с водителем урегулирован – деньги отправлены потерпевшему на специально открытый для него расчетный счет, что может быть представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств», – сообщил источник, близкий к следствию. Он также добавил, что Кокорин с Мамаевым принесли всем потерпевшим извинения, признав свою вину в полном объеме.

    Источник: ТАСС

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    21.11.2018 17:32
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    Комментарии32
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 10:56

      Трудно сейчас определить правдивость этой информации.

      1
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      Рейтинг: +1532

      starche 21 ноября 2018, 22:12

      Надоела баланда, икорки снова захотелось.

      1
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      Рейтинг: +11484

      alp 21 ноября 2018, 22:03

      с баблом опоздали еще больше, чем с извинениями... сидят ровно, че ))

      0
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 21 ноября 2018, 21:56

      лучше б меня побили...

      1
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      Рейтинг: +6885

      Антибиотик 21 ноября 2018, 20:17

      Если они решили перечислить деньги только сейчас, то это означает лишь одно,- адвокаты перестали сопротивляться и уже не могут доказать невиновность футболистов, и таким образом пытаются максимально смягчить приговор.

      5
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > Антибиотик 21 ноября 2018, 20:47

      Уже есть опровержение адвокатом Кокорина, что ничего не переводили и никакого счета открыто не было. Журналистка Ольга Ушакова также сказала, что никаких денег на счет Виталия Соловчука не поступало и договора об этом не было.

      1
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      Рейтинг: +11484

      alp > Т34 21 ноября 2018, 22:04

      а ушаковой то откуда знать, что приходит на счет ее водилы?

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Антибиотик 21 ноября 2018, 22:56

      Это обозначает лишь одно .их решено выпустить.Адвокаты в таких делах ничего не решают.

      -1
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      Рейтинг: +3609

      александр п 21 ноября 2018, 19:40

      Сборная обделалась,теперь или КиМ выпускать либо парочку бразильцев срочно натурализовать.

      0
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      Рейтинг: +6885

      Антибиотик > александр п 21 ноября 2018, 20:21

      Без Черышева, Головина и Фернандеса наша сборная сразу превращается в дворовую команду. Хотя, во дворе хоть бегают, а наши футболисты даже при контратаках пешком ходят и отдают пасы назад.

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Антибиотик 21 ноября 2018, 20:24

      С Уругваем эта троица не сильно помогла.Кокорин однозначно усиление,Мамаев то же лишним не будет.

      0
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      Рейтинг: +6885

      Антибиотик > александр п 21 ноября 2018, 20:31

      Один матч с Уругваем не есть показатель. Провальные матчи бывают у всех. Просто без этих троих футболистов наша сборная ползает по полю. По поводу Кокорина и Мамаева будет решать суд, а в случае отсутствия их преступления, будет решать Черчесов. Так, что пока о сборной для этих балбесов рано говорить.

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Антибиотик 21 ноября 2018, 20:38

      Не смеши мои тапочки,наш суд в таких ситуациях ничего не решает.Черчесов ещё две игры проиграет и ничего решать не будет,он первый завопит ,что без Кокорина нам ничего не светит,когда папа спросит почему сборная проигрывает.А тогда затейникам что КиМ упекли в застенок ,мало не покажется.

      1
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      Рейтинг: +6885

      Антибиотик > александр п 21 ноября 2018, 21:10

      Я думал, с тобой можно обсуждать футбол, а ты оказался лишь слепым защитником двух бандитов. Дальше без меня.

      3
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Антибиотик 21 ноября 2018, 21:23

      Не видел ты не бандитов не хулиганов,а я среди них вырос.КиМ обычные пацаны,не хулиганы ,а тем более не бандиты.

      -2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Sergey Z 21 ноября 2018, 22:43

      Базар фильтруй,что бы не огорчиться до невозможности.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Sergey Z 21 ноября 2018, 22:53

      За язык отвечать тебе смотрю ещё не приходилось.

      -1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Sergey Z 21 ноября 2018, 23:03

      В жизни ничего не украл,и никого не обманул.Крутым меня считали когда то в определённых кругах.

      -1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Sergey Z 22 ноября 2018, 08:19

      Где ты браваду увидел,действительно рос среди хулиганов,некоторые из которых стали бандитами.Времена такие были .Поэтому нормальных людей могу отличить от шпаны и гопников.

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      Рейтинг: +2637

      Andrering87 21 ноября 2018, 18:53

      зачем писать инфу, которая подтверждений никаких не имеет...

      0
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      Рейтинг: +67857

      portero 21 ноября 2018, 18:49

      т.е. до этого они не пытались ничего заплатить ? да..... тугодумы , договариваться это значит заплатить в их случае это надо было делать сразу.. дурачки на халяву привыкли, поэтому и сидят.

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 21 ноября 2018, 18:45

      поздно ребята опомнились

      2
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 21 ноября 2018, 18:11

      Интересно сколько

      2
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