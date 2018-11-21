Кокорин и Мамаев перечислили деньги избитому ими водителю Соловчуку

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев перевели деньги на счет водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 октября футболисты в компании своих друзей избили Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму, перелом костей носа и ушиб мягких тканей лица. В настоящее время они находятся под стражей в СИЗО «Бутырка». Против игроков выдвинуты обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

«В материальном плане вопрос с водителем урегулирован – деньги отправлены потерпевшему на специально открытый для него расчетный счет, что может быть представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств», – сообщил источник, близкий к следствию. Он также добавил, что Кокорин с Мамаевым принесли всем потерпевшим извинения, признав свою вину в полном объеме.