Фернандеш пытался отсудить у «Локомотива» 6 миллионов. При этом хавбек регулярно играл в основе

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш пытался отсудить у клуба 6 миллионов рублей.

По информации телеграм-канала «Мутко против», португалец обиделся на «Локомотив» за то, что в 2015 году москвичи перевели ему на карточку 230 миллионов рублей вместо обещанных 236 миллионов. В свою очередь, позиция клуба такова: хавбек не слишком умен, поэтому плохо ориентируется в цифрах и математике.

В итоге, ФИФА приняла в пользу «Локомотива».

Несмотря на все это, Фернандеш продолжал регулярно выходить в основном составе железнодорожников. В этом сезоне он принял участие в 19-ти матчах во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.