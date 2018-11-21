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    Фернандеш пытался отсудить у «Локомотива» 6 миллионов. При этом хавбек регулярно играл в основе

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш пытался отсудить у клуба 6 миллионов рублей.

    По информации телеграм-канала «Мутко против», португалец обиделся на «Локомотив» за то, что в 2015 году москвичи перевели ему на карточку 230 миллионов рублей вместо обещанных 236 миллионов. В свою очередь, позиция клуба такова: хавбек не слишком умен, поэтому плохо ориентируется в цифрах и математике.

    В итоге, ФИФА приняла в пользу «Локомотива».

    Несмотря на все это, Фернандеш продолжал регулярно выходить в основном составе железнодорожников. В этом сезоне он принял участие в 19-ти матчах во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    21.11.2018 18:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 11:20

      Надо пригласить независимого счетовода.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 21 ноября 2018, 22:16

      Два не связанных напрямую факта.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 21 ноября 2018, 19:46

      в 2015 году он не мог выходить в основе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +843

      Князев 21 ноября 2018, 19:41

      В таких характеристиках необходимо учитывать не забитые пенальти в ответственных играх. Например в Лиге Чемпионов в первой игре с Порто.

      0
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      Рейтинг: +69

      Ловец снов 86 21 ноября 2018, 19:20

      В Спартаке, после такого, не то чтобы в основе, в молодежке не играл бы.

      6
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 21 ноября 2018, 19:00

      Странная какая то новость!))

      5
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      Рейтинг: +6885

      Антибиотик > Artemka69 21 ноября 2018, 20:13

      Потому, что пишут бредятину.

      2
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