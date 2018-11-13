РПЛ планирует ввести видеоповторы со следующего сезона

12 ноября состоялась первая в истории встреча главных тренеров и руководителей клубов чемпионата России. На ней обсуждались принципы формирования календаря сезона.

Также президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о порядке внедрения системы видеоповторов. Планируется, что система VAR появится в Премьер-лиге в следующем сезоне.

«Чемпионат мира 2018 года оставил богатое наследие, мы видим постоянно растущий интерес к нашей любимой игре в футбол. Главная задача – сохранить поступательное развитие профессионального футбола в России. Уверен, что такие встречи станут традиционными», – сказал Прядкин на собрании.