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    РПЛ планирует ввести видеоповторы со следующего сезона

    12 ноября состоялась первая в истории встреча главных тренеров и руководителей клубов чемпионата России. На ней обсуждались принципы формирования календаря сезона.

    Также президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о порядке внедрения системы видеоповторов. Планируется, что система VAR появится в Премьер-лиге в следующем сезоне.

    «Чемпионат мира 2018 года оставил богатое наследие, мы видим постоянно растущий интерес к нашей любимой игре в футбол. Главная задача – сохранить поступательное развитие профессионального футбола в России. Уверен, что такие встречи станут традиционными», – сказал Прядкин на собрании.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    13.11.2018 22:26
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 14 ноября 2018, 12:36

      Вот это хорошо. По крайней мере споров и разногласий будет меньше.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +117

      Dadrail > zigbert 14 ноября 2018, 14:59

      Если будет сделано все по русски, то очень сомнительно...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +109

      Mekail 14 ноября 2018, 12:04

      А где деньги взять?

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 ноября 2018, 09:12

      Тянут с видеоповторами, т.к. трудно будет оправдывать решения судей,
      нужно немедленно вводить видеоповторы, сразу после зимнего перерыва,
      пока и деньги не растащили. Оборудование закупать прямо сейчас.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +373

      cпартак саня 14 ноября 2018, 08:45

      да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 14 ноября 2018, 08:19

      Ну и тормоза...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 14 ноября 2018, 05:39

      Наконец-то разумное решение!Видеоповторы снимут множество вопросов по ходу матчей.ЧМ доказал полезность этого нововведения.Ничего тут не поделаешь.Прогресс не стоит на месте...А "любителям классики" стоит заметить что за прошедшие десятилетия сколько было изменений в правилах игры.Народ поворчал,потом все привыкли и приняли.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      Cherkizonische 14 ноября 2018, 00:51

      Хорошо, что введут. Правда для этого может быть снова поднимут пенсионный возраст и НДС сделают 22% :)

      0
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 13 ноября 2018, 23:58

      Неужели конец судейской мафии? Аж не верится.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25044

      bset 13 ноября 2018, 23:24

      А еще был показательный матч Монако - ПСЖ, где система VAR сработала на ура.

      0
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      Рейтинг: +380

      Гуус 13 ноября 2018, 23:12

      Ура, Ура, Ура!!!!

      Скажем нет липовым пенальти для цска, зенита, спартака, локо. Скажем нет СИМУЛЯНТАМ!

      1
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