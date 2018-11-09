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    «Барселона» и «Реал» поспорят за 19-летнего защитника «Коринтианса»

    «Барселона» интересуется защитником «Коринтианса» Лео Сантосом.

    В настоящее время за выступлениями 19-летнего футболиста наблюдает скаут Андре Кури, чья компания сотрудничает с каталонцами. «Барселона» рассматривает бразильца как альтернативу Жерару Пике.

    При этом Кури осведомлен, что «Барселоне» придется столкнуться с конкуренцией со стороны «Реала», который также следит за Сантосом.

    Контракт Сантоса с «Коринтиансом» рассчитан до 31 сентября 2020 года. В этом сезоне игрок провел 18 матчей во всех турнирах.

    Источник: Mundo Deportivo

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    09.11.2018 16:59
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