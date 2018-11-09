«Барселона» и «Реал» поспорят за 19-летнего защитника «Коринтианса»

«Барселона» интересуется защитником «Коринтианса» Лео Сантосом.

В настоящее время за выступлениями 19-летнего футболиста наблюдает скаут Андре Кури, чья компания сотрудничает с каталонцами. «Барселона» рассматривает бразильца как альтернативу Жерару Пике.

При этом Кури осведомлен, что «Барселоне» придется столкнуться с конкуренцией со стороны «Реала», который также следит за Сантосом.

Контракт Сантоса с «Коринтиансом» рассчитан до 31 сентября 2020 года. В этом сезоне игрок провел 18 матчей во всех турнирах.