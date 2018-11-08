Сорокин: «Пиво на стадионе никому не повредит»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018», член совета ФИФА Алексей Сорокин поддержал снятие запрета на продажу пива на спортивных мероприятиях.

– Министр спорта России Павел Колобков заявил, что вопрос о возвращении продаж пива на спортивные арены может решиться уже в ближайшее время. Как вы относитесь к этому, учитывая, что пенный напиток продавался на всех 12 стадионах во время ЧМ-2018?

– Мое личное мнение – пиво на стадионе никому не повредит, а только усилит экономику футбола. Наше общество созрело для возвращения пива на спортивные объекты. Понятно, что есть целый ряд нюансов и правил продаж, но никакого ущерба при правильном построении безопасности не будет. Вероятно, отсутствие возможности купить этот напиток на стадионе влечет более тяжелые последствия, заставляя людей приводить себя в «иное состояние» до матча.