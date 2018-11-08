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    Сорокин: «Пиво на стадионе никому не повредит»

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018», член совета ФИФА Алексей Сорокин поддержал снятие запрета на продажу пива на спортивных мероприятиях.

    – Министр спорта России Павел Колобков заявил, что вопрос о возвращении продаж пива на спортивные арены может решиться уже в ближайшее время. Как вы относитесь к этому, учитывая, что пенный напиток продавался на всех 12 стадионах во время ЧМ-2018?

    – Мое личное мнение – пиво на стадионе никому не повредит, а только усилит экономику футбола. Наше общество созрело для возвращения пива на спортивные объекты. Понятно, что есть целый ряд нюансов и правил продаж, но никакого ущерба при правильном построении безопасности не будет. Вероятно, отсутствие возможности купить этот напиток на стадионе влечет более тяжелые последствия, заставляя людей приводить себя в «иное состояние» до матча.

    Источник: «Известия»

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    08.11.2018 06:19
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3609

      александр п 16 ноября 2018, 15:58

      Пиво настоящее снижает агрессивность,в хмеле содержится эстроген,женский гормон.А вот суррогаты агрессивность повышают.Так что настоящим пивом вполне можно торговать.

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 14 ноября 2018, 00:58

      а как без него?!

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 13 ноября 2018, 14:53

      очень сомневаюсь

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      Рейтинг: +997

      egrrr 9 ноября 2018, 07:35

      Что пишет??
      « Наше общество созрело для возвращения пива на спортивные объекты»
      и далее «Вероятно, отсутствие возможности купить этот напиток на стадионе влечет более тяжелые последствия, заставляя людей приводить себя в «иное состояние» до матча.»
      Где тут «зрелость общества» ???

      1
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      Рейтинг: +10666

      ivany4 8 ноября 2018, 12:44

      Пиво без водки - деньги на ветер!!!
      Чего уж там, давай "русскую тройку"!!!
      Спорт это здоровье. Пиво это вред. Сорокин министр чего???

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      Рейтинг: +380

      aimer1988 8 ноября 2018, 10:13

      Хм, только все медики с ним не согласятся. Само собой им это не повредит, так как бабла принесет, за счет здоровья легко наживаться. Что сказать, капитализм - прибыль на первом месте, выше здоровья и совести человека.

      1
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      Рейтинг: +1586

      srg38 8 ноября 2018, 09:15

      Ну что по пивку?

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 8 ноября 2018, 06:30

      Только не по 300 рублей за стакан, как на ЧМ.

      2
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара > arzamas 8 ноября 2018, 17:24

      В Ростове на Уругвай-С.Аравия.

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