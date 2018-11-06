Главные новости дня. Путин посетит финал Кубка Либертадорес, Модрич может перейти в «Ювентус»

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Казаков рассказал, какие условия Карпин выдвинул перед руководством «Спартака».
Кокорин и Мамаев проводят пять дней в неделю в спортзале СИЗО.
Головин выбыл на две недели из-за травмы.
Черчесов улетел на встречу с Анри.
Football Leaks сообщили, что «Зенит», «Динамо» и «Локомотив» получили 1,65 млрд евро от государства.
В Аргентине сообщили, что на финал Кубка Либертадорес приедет Путин.
«Реал» планирует потратить 110 миллионов на Икарди уже зимой.
Модрич может стать игроком «Ювентуса».
Покеттино отказался от работы в «Реале», несмотря на 17 миллионов в контракте.
Экс-президент «Барселоны» рассказал, почему Роналдо ушел из клуба в «Интер».