Главные новости дня. Путин посетит финал Кубка Либертадорес, Модрич может перейти в «Ювентус»

Казаков рассказал, какие условия Карпин выдвинул перед руководством «Спартака».

Кокорин и Мамаев проводят пять дней в неделю в спортзале СИЗО.

Головин выбыл на две недели из-за травмы.

Черчесов улетел на встречу с Анри.

Football Leaks сообщили, что «Зенит», «Динамо» и «Локомотив» получили 1,65 млрд евро от государства.

В Аргентине сообщили, что на финал Кубка Либертадорес приедет Путин.

«Реал» планирует потратить 110 миллионов на Икарди уже зимой.

Модрич может стать игроком «Ювентуса».

Покеттино отказался от работы в «Реале», несмотря на 17 миллионов в контракте.

Экс-президент «Барселоны» рассказал, почему Роналдо ушел из клуба в «Интер».