Кокорин и Мамаев тренируются в спортзале СИЗО пять дней в неделю

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев регулярно проводят тренировки в спортзале СИЗО «Бутырка». Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Футболисты были арестованы 11 октября и пробудут под стражей в СИЗО до 8 декабря. Они обвиняются по статьям «Побои» и «Хулиганство».

«У Кокорина и Мамаева есть возможность заниматься в зале пять дней в неделю. Считаю, что это правильно, ведь они – профессиональные спортсмены, для них важно не терять форму. Спорт для них – работа, если игроки потеряют форму, то потеряют и профессию.

Пенитенциарная система ведь направлена на исправление человека, а не на нанесение ему вреда, поэтому крайне важно, что Кокорин и Мамаев могут тренироваться», – сказал Мельников.