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    Кокорин и Мамаев тренируются в спортзале СИЗО пять дней в неделю

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев регулярно проводят тренировки в спортзале СИЗО «Бутырка». Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

    Футболисты были арестованы 11 октября и пробудут под стражей в СИЗО до 8 декабря. Они обвиняются по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    «У Кокорина и Мамаева есть возможность заниматься в зале пять дней в неделю. Считаю, что это правильно, ведь они – профессиональные спортсмены, для них важно не терять форму. Спорт для них – работа, если игроки потеряют форму, то потеряют и профессию.

    Пенитенциарная система ведь направлена на исправление человека, а не на нанесение ему вреда, поэтому крайне важно, что Кокорин и Мамаев могут тренироваться», – сказал Мельников.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.11.2018 15:29
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +88

      hans6978T 7 ноября 2018, 07:45

      Ждём решения.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 ноября 2018, 18:43

      Молодцы!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 ноября 2018, 17:30

      а этот ваня что личный их надзиратель ? походу он только за ними следит что едят и чем пер...т. А простой грешный который там сидит и чем занимается наверное ему пох и без денег даже не интересный

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 6 ноября 2018, 17:28

      ))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 ноября 2018, 17:26

      Блин, одни злопыхатели собрались. А вот выйдут ребята и будут в Ахмате драть все команды РПЛ, вот и посмотрим на вас.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5270

      Каратель > vladimir-7 6 ноября 2018, 17:51

      как говорят "будем посмотреть"))) и никакого злопыхания,просто посмеяться,они же смеются над всеми своим поведением,вот и простые смертные решили пошутить,ответочка так сказать)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5270

      Каратель > ZenitGunner 6 ноября 2018, 17:55

      целуй в попу кокошку не возбраняется,будь счастлив!

      5
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Каратель 6 ноября 2018, 21:29

      Ну если это шутки, то ладно, можно сделать скидку.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 6 ноября 2018, 17:19

      А по выходным драют парашу!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC > Pourport 6 ноября 2018, 17:21

      Ну а что, тоже физ нагрузка) За минус извини, промазал)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 > Pourport 6 ноября 2018, 19:13

      Тебе уже ведать дали????!!!!

      -2
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 6 ноября 2018, 17:07

      а капитан из них кто

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      Рейтинг: +1494

      geroin161 6 ноября 2018, 16:53

      Пусть лучше воровские законы учат. В зоне им пригодится

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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 > geroin161 6 ноября 2018, 19:05

      Я вижу ты уже подучил
      !!!

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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 6 ноября 2018, 16:38

      Занимаются фехтованием на стульях????

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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 6 ноября 2018, 16:29

      А тренируются в спортзале хоть мячом или в картишки на жестком,твердом мате???...

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