Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Реал» хочет купить Икарди в январе за 110 миллионов

    Руководство «Реала» продолжает работать над трансфером нападающего «Интера» Мауро Икарди.

    В Мадриде готовы предложить за футболиста 110 миллионов евро уже в ближайшее январское трансферное окно. В Испании игрока рассматривают в качестве потенциальной замены форварду Кариму Бензема.

    Икарди ранее говорил, что хочет играть за «Реал». По этой причине он не хочет продлевать с «Интером» контракт. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2021 года.

    В текущем сезоне Икарди сыграл в 11 матчах за «Интер» во всех турнирах, забив в них восемь голов и сделав две результативные передачи.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.11.2018 11:02
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 11 ноября 2018, 03:11

      Сейчас начнется охота на всех топ игроков атаки от Реала !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      Сын_маминой_подруги 6 ноября 2018, 20:30

      надеюсь, Интер не продаст

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 6 ноября 2018, 18:52

      Не не не лучше Агуэро Левандовский на крайняк Игуаин он конечно не очень последнее время зато он миллион раз лучше Бензема по всем категориям или наигрывайте Диаса.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      Kanonir-9 6 ноября 2018, 13:22

      Икарди лучше в Ювентус перейти, там ему будет лучше!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 6 ноября 2018, 13:13

      Если Интер отдаст уж лучше его наигрывать чем этого деревянного Бензему!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 6 ноября 2018, 11:58

      Вам только Кристина может помочь, но увы- чемпионства лет 10 не видать!!!)))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 6 ноября 2018, 11:39

      если интер его продаст, то интеру будет туго.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 6 ноября 2018, 11:25

      Порно-телочку с собой возьмет? Канешн, ее тоже купят;)

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 