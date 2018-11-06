«Реал» хочет купить Икарди в январе за 110 миллионов

Руководство «Реала» продолжает работать над трансфером нападающего «Интера» Мауро Икарди.

В Мадриде готовы предложить за футболиста 110 миллионов евро уже в ближайшее январское трансферное окно. В Испании игрока рассматривают в качестве потенциальной замены форварду Кариму Бензема.

Икарди ранее говорил, что хочет играть за «Реал». По этой причине он не хочет продлевать с «Интером» контракт. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2021 года.

В текущем сезоне Икарди сыграл в 11 матчах за «Интер» во всех турнирах, забив в них восемь голов и сделав две результативные передачи.