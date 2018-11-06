Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Покеттино отказал «Реалу». Мадридцы предлагали тренеру 17 миллионов в год

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино отказался от предложения «Реала».

    После увольнения Хулена Лопетеги мадридский клуб сделал аргентинца своей главной целью и был готов платить ему 15 миллионов фунтов стерлингов в год (примерно 17 миллионов евро). Тем не менее, 46-летний специалист предпочел остаться в Лондоне.

    Под руководством Покеттино «Тоттенхэм» набрал 24 очка в 11-ти турах и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.11.2018 13:50
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 19:42

      Сейчас он руководит очень интересной и самобытной командой. Покеттино принял правильное решение.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1387

      Fin035 6 ноября 2018, 19:10

      Как говорится-Лучше воробей в руке, чем журавль в небе! Покеттино не дурак, чтобы ради пару проигранных матчей с Реалом, потерять постоянную работу со стабильной зарплатой при любых обстоятельствах в Тотенхеме! С такой политикой, как у Переса, выкидывать за борт игроков и тренеров, как отработанный и больше не нужный материал, Реал реально потерял авторитет на Мировой арене, раз даже такие не именитые тренеры, как Покеттино смотрят в противоположную сторону Реала....!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -12

      mishaaushakov 6 ноября 2018, 18:51

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://tok.pw/blodka

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      ADD750 6 ноября 2018, 16:26

      Вот же блин.. сами опечатку сделали.. 1мил.. а после моего коммента исправили на 17.. АФТОР.. ТЫ КОНЕЧНО СВОЛОЧЬ..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      ADD750 6 ноября 2018, 14:14

      Тренеру миллион.. а игрокам в десятки раз больше платят.. но если что не так.. тренер лошара..
      В других сферах как то все по другому.. директор получает больше рабочих..
      Как так получается??????

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > ADD750 6 ноября 2018, 14:37

      У тренера нет риска получить травму

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12484

      DeStar > ADD750 6 ноября 2018, 14:58

      и тренером можно быть и в 70. а игроком высокого уровня максы до 35.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +157

      ADD750 > СуперПАВ9 6 ноября 2018, 16:27

      Ты чего такой нервный??

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +157

      ADD750 > СуперПАВ9 6 ноября 2018, 17:11

      Я про то что если если команда проигрывает.. то ответственность несет только тренер..
      А вот что ты несешь.. мне не понять..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 6 ноября 2018, 14:12

      Круто,,,,,оказывается что ещё кто то может отказать Реалу,,,,,,

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > slavutiq70 6 ноября 2018, 14:34

      Голый расчёт, в Реале можно и шею сломать.А в Тотенхэме у него всё в порядке.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > slavutiq70 6 ноября 2018, 14:52

      в последнее время, к ним никто особо не рвется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34755

      Anper 6 ноября 2018, 14:01

      "- Вы сделали то, что вы должны были сделать, Д'Артаньян. Но может быть, вы сделали ошибку."
      Граф Де Ля-Фер

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 