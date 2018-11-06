Покеттино отказал «Реалу». Мадридцы предлагали тренеру 17 миллионов в год

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино отказался от предложения «Реала».

После увольнения Хулена Лопетеги мадридский клуб сделал аргентинца своей главной целью и был готов платить ему 15 миллионов фунтов стерлингов в год (примерно 17 миллионов евро). Тем не менее, 46-летний специалист предпочел остаться в Лондоне.

Под руководством Покеттино «Тоттенхэм» набрал 24 очка в 11-ти турах и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.