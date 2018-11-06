Головин выбыл на две недели

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит две ближайшие недели из-за травмы лодыжки.

Ранее пресс-служба клуба сообщила, что футболист не сыграет в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге», который состоится сегодня, 6 ноября.

Головин был включен в понедельник в заявку сборной России на ноябрьские матчи. Национальная команда сыграет 15 ноября в Лейпциге товарищеский матч с Германией, а 19 ноября встретится в рамках Лиги наций со Швецией.