Головин выбыл на две недели

че то полоса черная у сани пошла...на германию лучше его не тащить, поберечь для шведов
Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит две ближайшие недели из-за травмы лодыжки.
Ранее пресс-служба клуба сообщила, что футболист не сыграет в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге», который состоится сегодня, 6 ноября.
Головин был включен в понедельник в заявку сборной России на ноябрьские матчи. Национальная команда сыграет 15 ноября в Лейпциге товарищеский матч с Германией, а 19 ноября встретится в рамках Лиги наций со Швецией.