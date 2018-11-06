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    Головин выбыл на две недели

    Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит две ближайшие недели из-за травмы лодыжки.

    Ранее пресс-служба клуба сообщила, что футболист не сыграет в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге», который состоится сегодня, 6 ноября.

    Головин был включен в понедельник в заявку сборной России на ноябрьские матчи. Национальная команда сыграет 15 ноября в Лейпциге товарищеский матч с Германией, а 19 ноября встретится в рамках Лиги наций со Швецией.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.11.2018 07:32
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 6 ноября 2018, 22:27

      че то полоса черная у сани пошла...на германию лучше его не тащить, поберечь для шведов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +225

      Billy Blaidd 6 ноября 2018, 21:10

      Здоровья Саше!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 18:05

      Невезуха полная. Здоровья.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 6 ноября 2018, 16:39

      да,явно не в тот клуб зарядилась головушка,сидел бы в конюшенке и горя не знал бы и болелы бы на высоко поднятых руках носили,а в тех монаках зачахнет и скиснет неборака...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > koli4ka 6 ноября 2018, 17:12

      Надо посмотреть, время есть, но думаю ты не прав по поводу зачахнет.

      1
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 6 ноября 2018, 12:18

      лучше на лавке сидеть чем на последнем месте

      1
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      Рейтинг: +22

      Igreks 6 ноября 2018, 12:17

      значит быть победе Монако )))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 6 ноября 2018, 11:49

      Что-то совсем уж не складывается пока.Посмотрим пойдут ли эти испытания на прочность ему на пользу.

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 6 ноября 2018, 11:16

      Здоровья Саше! Всем Здоровья!!!

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      Рейтинг: +5679

      Дядя Серёжа 6 ноября 2018, 10:40

      Так можно не только выпасть... Пропасть.

      1
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 6 ноября 2018, 10:30

      Здоровья!

      3
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