Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Модрич может перейти в «Ювентус»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич может продолжить карьеру в Италии.

    На хорвата претендует «Ювентус». Туринцы хотят укрепить среднюю линию поля. В команде Массимилиано Аллегри выступает бывший партнер хавбека по «Реалу» Криштиану Роналду.

    Ранее сообщалось об интересе к Модричу со стороны «Интера». Кроме того, у игрока есть предложения из АПЛ и МЛС.

    В этом мезоне полузащитник провел за мадридский клуб 15 матчей во всех турнирах и сделал две голевые передачи. Контракт Модрича с «Реалом» рассчитан до 2020 года.

    Источник: Don Balon

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.11.2018 12:26
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 7 ноября 2018, 08:12

      Надо брать оптом ( всех и сразу )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 7 ноября 2018, 00:07

      скоро весь реал туда перейдёт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7396

      Старикан 6 ноября 2018, 23:14

      Интересненько...а кто же Реал будет вытаскивать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 18:39

      Заканчивать карьеру лучше в Реале.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 6 ноября 2018, 16:04

      Ну год-два и он уйдёт из Реала это факт, а куда рассуждать ещё рано...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12484

      DeStar 6 ноября 2018, 15:03

      и марсело еще. Че уж там.. Реалу и так гредет жесткий спад и явно долгий.. Аля двухтысячные когда зм-щики ничего взять не могли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 6 ноября 2018, 13:27

      а не поздно ли?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      Kanonir-9 6 ноября 2018, 13:19

      Ювентус хочет взять ЛЧ но врятли они смогут это сделать !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 6 ноября 2018, 12:42

      а может и не перейти.............

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      XoVoS 6 ноября 2018, 12:37

      Что он ...... Роналду?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 