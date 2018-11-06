Модрич может перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич может продолжить карьеру в Италии.

На хорвата претендует «Ювентус». Туринцы хотят укрепить среднюю линию поля. В команде Массимилиано Аллегри выступает бывший партнер хавбека по «Реалу» Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось об интересе к Модричу со стороны «Интера». Кроме того, у игрока есть предложения из АПЛ и МЛС.

В этом мезоне полузащитник провел за мадридский клуб 15 матчей во всех турнирах и сделал две голевые передачи. Контракт Модрича с «Реалом» рассчитан до 2020 года.