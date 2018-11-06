Черчесов планирует лично встретиться с Головиным и Анри

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывает на матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов «Монако» – «Брюгге». Специалист планирует лично встретиться с полузащитником монегасков Александром Головиным и главным тренером команды Тьерри Анри, чтобы обсудить состояние здоровья российского футболиста.

Ранее стало известно, что Головин получил травму правой лодыжки и выбыл на две недели. Хавбек был включен в состав национальной команды на товарищеский матч с Германией (15 ноября) и игру Лиги наций со Швецией (20 ноября).

«Что касается травмы Головина, то думаю, что в самое ближайшее время мы будем четко понимать, позволит ли она ему принять участие в ближайших матчах сборной России в Германии и Швеции.

Главный тренер сборной Станислав Черчесов сейчас находится в Монако. Сегодня он посетит матч этой команды с «Брюгге», а также планирует лично встретиться с Головиным и наставником «Монако» Тьерри Анри и прояснить ситуацию», – сказал пресс-атташе российской команды Игорь Владимиров.