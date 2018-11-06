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    Черчесов планирует лично встретиться с Головиным и Анри

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывает на матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов «Монако»«Брюгге». Специалист планирует лично встретиться с полузащитником монегасков Александром Головиным и главным тренером команды Тьерри Анри, чтобы обсудить состояние здоровья российского футболиста.

    Ранее стало известно, что Головин получил травму правой лодыжки и выбыл на две недели. Хавбек был включен в состав национальной команды на товарищеский матч с Германией (15 ноября) и игру Лиги наций со Швецией (20 ноября).

    «Что касается травмы Головина, то думаю, что в самое ближайшее время мы будем четко понимать, позволит ли она ему принять участие в ближайших матчах сборной России в Германии и Швеции.

    Главный тренер сборной Станислав Черчесов сейчас находится в Монако. Сегодня он посетит матч этой команды с «Брюгге», а также планирует лично встретиться с Головиным и наставником «Монако» Тьерри Анри и прояснить ситуацию», – сказал пресс-атташе российской команды Игорь Владимиров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.11.2018 18:14
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 ноября 2018, 22:17

      Черчес воочию убедиться хочет, что у А.Головина травма и на сколько он выбыл.
      Монако не хочет его отпускать на игры в сборную РФ под различными предлогами и правильно делает.

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 6 ноября 2018, 21:18

      в кафешку с шампусиком зайдите

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 6 ноября 2018, 21:02

      У Головина автограф возьмет,а с Анри сфотографируется.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 6 ноября 2018, 20:49

      А с кокориным не желает?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      simoron81 6 ноября 2018, 20:35

      интересно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 6 ноября 2018, 20:02

      Вот это я понимаю тренер сборной ни то что некоторые которые были до Черчесова, которым наплевать на сборную и ставить кого попало в стартовый состав

      3
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 6 ноября 2018, 19:21

      Черчесов понял, что Головин умрет в Монако и будет просить Тьери отпустить Санька в аренду, например в тот же ЦСКА, а летом, если Монако чудом не попадет в Европу, а им только светит сейчас ЛЕ и то через кубок, вовсе перейти куда нибудь в другой клуб и лучше ему играть в Германии

      6
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 6 ноября 2018, 19:18

      позвонить не вариант?

      0
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy > Мы ЦСКА 6 ноября 2018, 19:21

      Дочитать до конца и подумать не вариант

      5
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy > Спартач80 6 ноября 2018, 20:32

      Потеряйся животное

      3
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Спартач80 6 ноября 2018, 20:55

      Не заморачивайся на этого выродка, у него тут двадцать клонов, заминусует

      -1
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy > тщмек 19 6 ноября 2018, 22:19

      А вот и второе тупое животное проснулось

      0
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      Рейтинг: +853

      Rus9I 6 ноября 2018, 18:51

      Вообще не понимаю ожиотаж вокруг Головина, судя по последним матчам, он явно не соответствует уровню Монако. Но, сейчас там такая обстановка что почти все не соответствуют)
      Я надеюсь это следствие травмы и он до сих пор не набрал форму. А так, ему рости и рости!

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      Рейтинг: +628

      kanav67 > Rus9I 6 ноября 2018, 19:01

      Уважаемый грамотей! Нужно писать рАсти, а не рОсти. Во - вторых, Головин один из немногих к кому нет претензий у тренеров.

      1
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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > Rus9I 6 ноября 2018, 19:05

      А какой уровень у Монако? Уровень команды это уровень её игроков.

      3
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      ...
      Рейтинг: +853

      Rus9I > kanav67 6 ноября 2018, 19:10

      Благодарю за поправку. Вы смотрели последние матчи Головина? Он явно уступает в скорости и передерживает мяч. Но это скорее всего из за возраста.
      Можно к примеру взять Мбапе, или давай чуть приземленнее Решфорд, они примерно одного возраста. Мы же с этими ребятами пытаемся его сровнять?)

      6
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      Рейтинг: +853

      Rus9I > Gek Dement 6 ноября 2018, 19:14

      Если взять 3 последних года, то уровень ЛЧ! Другое дело модель клуба рассчитана на трансферы. И если есть хорошее предложение, игрока быстро продают, не спросив у тренера!

      0
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      Рейтинг: -12

      mishaaushakov 6 ноября 2018, 18:51

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