Экс-президент «Барселоны»: «Роналдо уже был готов продлить контракт, но в этот момент его агенту позвонил Моратти»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар рассказал, почему экс-нападающий клуба Роналдо решил не продлевать контракт с каталонцами и перешел в «Интер».

«Барселона» приобрела бразильца у ПСВ в 1996 году, однако спустя всего год форвард перебрался в Италию за рекордные на тот момент 24 миллиона долларов.

«Роналдо хотел остаться в Барселоне, он был счастлив, и его желанием было продлить контракт. Мы даже напечатали договор в присутствии самого игрока и его двух агентов.

Это было в три часа дня, и мы справедливо решили пойти поесть и отпраздновать продление Роналдо, а затем вернуться в офис и подписать соглашение, которого мы достигли.

Это было ошибкой, потому что если бы мы не вышли поесть и подписали в то же время соглашение, Роналдо остался бы в «Барселоне».

Во время встречи один из его агентов футболиста ушел на полчаса, чтобы позвонить по телефону. Оказалось, что ему звонил президента «Интера» Массимо Моратти. В то время мы не обратили особого внимания на отсутствие агента. Когда он вернулся, он извинился, и выпил кофе перед тем, как пойти в офис, чтобы подписать контракт.

С первой же минуты, как мы добрались до офиса президента Хосепа Нуньеса, агенты начали всячески препятствовать. Они сказали Роналдо идти домой, и что они позовут его на подписание. Я спросил их: «Вы не хотите подписывать?» Они настаивали на обратном, но сказали, что хотят пересмотреть почти весь контракт, увеличив финансовые условия. Они пытались прервать переговоры.

Когда нам удалось пересмотреть пять пунктов, которые они просили, они нашли шестой, по которому мы также нашли решение, а затем седьмой.

Роналдо в слезах сказал мне, что сожалеет, но у его агентов было гораздо лучшее предложение, чем от «Барселоны», и что для всех сторон будет лучше, чтобы он перешел в другой клуб, чтобы заработать намного больше денег», – рассказал Гаспар.